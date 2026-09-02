ASSE – MHSC : Ahmed Taleb au sifflet, les détails officiels

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L’ASSE recevra Montpellier, samedi 5 septembre à 20 heures au stade Geoffroy-Guichard, pour la 5e journée de Ligue 2. Pour cette affiche, Ahmed Taleb a été désigné arbitre principal par la LFP.
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Le rendez-vous approche et les Verts savent désormais à quoi s’attendre sur le plan arbitral. La rencontre entre l’ASSE et le Montpellier HSC sera dirigée par Ahmed Taleb, samedi soir, dans un Geoffroy-Guichard qui devrait encore faire entendre sa voix.
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L’information est révélée par la Ligue de Football Professionnel, qui dévoile les désignations arbitrales de cette 5e journée. Le décor est donc planté : aux joueurs de faire parler leurs jambes, à l’arbitre de faire parler son sifflet. La saison dernière, il était au sifflet du match de la 18e journée de Ligue 2 qui opposait les Stéphanois au Mas.
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A l’arrivée, l’ASSE n’a pu mieux faire qu’un nul 0-0 lors de ce déplacement. Ahmed Taleb sera assisté de Loris Leporati et Élodie Coppola. Florian Della Tomasina occupera, lui, le rôle de quatrième arbitre.
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L’AS Saint-Etienne retrouvera son public après son déplacement à Dijon remporté 3-2 lundi 31 août. Le club prévoit ensuite plusieurs séances d’entraînement à huis clos avant une conférence de presse consacrée à la réception de Montpellier, jeudi 3 septembre. Le coup d’envoi est fixé à 20 heures, au stade Geoffroy-Guichard.