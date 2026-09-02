Mercato OM : Marseille va encaisser 20M€ pour Quinten Timber

‎‎L’OM et Crystal Palace ont trouvé un accord verbal autour de 20 millions d’euros pour le transfert de Quinten Timber, selon les informations de Foot Mercato. Le milieu néerlandais aurait donné son accord pour rejoindre le club anglais, alors que Marseille cherche à alléger sa masse salariale après la fermeture du mercato.

‎Mercato OM : Quinten Timber à Crystal Palace, c’est presque fait

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‎L’OM n’en a pas encore fini avec son mercato, alors que le marché est déjà fermé en France. D’après Foot Mercato, un accord verbal a été trouvé entre Crystal Palace et Marseille pour Quinten Timber. L’opération serait estimée à environ 20 millions d’euros, mais elle reste soumise à sa concrétisation administrative et contractuelle.

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‎‎Le dossier s’est accéléré dans les dernières heures du marché. Crystal Palace aurait pris position tardivement et le joueur aurait déjà donné son feu vert pour rejoindre la Premier League. Une destination qui ne lui est visiblement pas étrangère, puisque son frère jumeau, Jurrien Timber, évolue à Arsenal.

‎‎Un départ qui soulagerait les comptes marseillais

‎‎Pour l’OM, l’enjeu dépasse largement le simple transfert d’un joueur. Le club phocéen souhaite réduire sa masse salariale et se séparer de certains contrats importants. Dans ce contexte, une vente de Quinten Timber apporterait une bouffée d’oxygène financière particulièrement bienvenue.

‎‎Selon Foot Mercato, Marseille est donc vendeur. Le départ du Néerlandais pourrait permettre au club de retrouver davantage de marge dans sa gestion de l’effectif. « C’est désormais une question de temps et de timing », rapporte le média au sujet de la possible finalisation de l’opération.

‎‎Le chiffre qui change toute la lecture du dossier

‎‎Les 20 millions d’euros évoqués constituent évidemment l’élément financier central. Mais l’opération intervient surtout dans un contexte très particulier pour Marseille, qui n’a pas enregistré la moindre recrue durant ce mercato estival après la fermeture du marché français.

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‎‎Autre élément important : Pierre-Emile Hojbjerg, dont un départ aurait également pu alléger les comptes, a finalement choisi de rester. La vente de Timber prend donc une dimension supplémentaire. Elle pourrait aider l’OM à rééquilibrer ses finances, même si elle ne garantirait pas automatiquement l’arrivée d’un joker médical.