Mercato OM : Emerson et Gouiri courtisés en Italie !

Emerson Palmieri et Amine Gouiri auraient pu animer la fin du mercato de l’OM. Les deux joueurs ont reçu des sollicitations venues d’Italie.

Mercato OM : Emerson et Amine Gouiri courtisés en Italie !

La suite après cette publicité

Le mercato estival est sur le point de fermer ses portes dans la plupart des pays européens. En Franc, l’Olympique de Marseille a verrouille ses derniers cadres. Plusieurs d’entre eux ont agité la rubrique des transferts, à l’image de Pierre-Emile Hojbjerg. Emerson Palmieri avait lui-aussi l’occasion de plier bagage.

Lire aussi : Mercato OM: Crystal Palace relance le dossier Quinten Timber

L’international italien était ciblé avec insistance par la Juventus ainsi que par le club brésilien de Santos. Ces approches ne se matérialisent par une offre, indique RMC Sport. Amine Gouiri a également éveillé l’intérêt de Côme. L’état-major marseillais s’attendait légitimement à recevoir une offre ferme de la formation italienne.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : L’Equipe confirme pour Karl Toko Ekambi !

À voir

Mercato OM : Lorenzi bloque un départ, Leccese reste !

Mercato OM : La vente de Timber échoue, voici la raison !

Mais aucune proposition officielle n’est finalement parvenue aux bureaux du Vélodrome. Sauf coup de théâtre ou offensive de dernière minute, l’attaquant algérien et son coéquipier vont poursuivre à l’Olympique de Marseille. Pierre-Emile Hojbjerg va lui aussi rester. La direction sportive et l’entraîneur Bruno Genesio ont fait de la protection de leur groupe une mission primordiale. Même le club reste en grande difficulté économique.