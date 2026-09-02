Mercato ASSE : Stassin envoie un message fort à Saint-Etienne

‎Lucas Stassin a officiellement quitté l’ASSE pour rejoindre le Séville FC en prêt, après avoir prolongé son contrat avec les Verts jusqu’en juin 2029. Le jeune attaquant belge a rapidement adressé un message aux supporters stéphanois, avec des mots qui en disent long sur son attachement au club.

‎‎Mercato ASSE : Le dernier mot de Stassin avant l’Andalousie

La suite après cette publicité

‎‎Le départ de Lucas Stassin est désormais officiel. Ce mardi 1er septembre, l’ASSE a annoncé la prolongation de son attaquant jusqu’en 2029, suivie de son prêt au Séville FC avec option d’achat. Le club stéphanois confirme ainsi une opération qui était annoncée depuis plusieurs heures.

Lire aussi : Mercato ASSE : Absent à Dijon, Stassin a rejoint Séville

‎‎L’information avait été révélée en amont par L’Équipe, qui indiquait les contours du transfert vers l’Espagne. Le prêt est payant à hauteur de 2,5 millions d’euros, tandis que l’option d’achat est estimée à 25 millions d’euros.

ℹ️ Lucas Stassin prolonge avec l'ASSE et rejoint le @SevillaFC 🇪🇸 en prêt avec option d'achat !



Bonne saison en Liga, Lucas ! 💚 pic.twitter.com/Fo6dXvP7w5 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 1, 2026

‎‎Stassin n’oublie pas le Peuple Vert

‎‎Quelques heures après l’officialisation, Stassin s’est tourné vers ceux qui l’ont accompagné durant son passage dans le Forez. Son message publié sur Instagram respire la reconnaissance, loin du froid communiqué administratif qui accompagne souvent les départs.‎

À voir

Mercato OM : Lorenzi bloque un départ, Leccese reste !

‎« Merci pour tout, Sainté . Merci au club, au staff, à toutes les personnes qui m’ont accompagné et surtout à vous, les supporters, pour votre soutien », a-t-il écrit. Puis le Belge a ajouté : « Je vous souhaite une très belle saison et j’espère de tout cœur vous voir retrouver la place que vous méritez. »

‎‎Deux saisons, des chiffres et quelques souvenirs

‎‎Arrivé à Saint-Étienne en 2024, Stassin quitte le club avec un bilan de 23 buts en 66 apparitions. Il avait notamment prolongé son aventure verte avant ce prêt, permettant aux dirigeants de conserver une marge de manœuvre sur son avenir.‎

Lire aussi : Mercato ASSE : Liverpool va prêter Djylian N’Guessan à Brest

‎Cette nouvelle étape intervient aussi après une première convocation avec la sélection belge A en mars 2026. Un an plus tôt, il avait marqué les esprits lors du derby contre Lyon avec un doublé, un souvenir forcément particulier pour les supporters du Chaudron.

‎‎Le pari espagnol, sans couper le cordon

‎‎À Séville, Stassin va maintenant découvrir la Liga et tenter de franchir un nouveau palier. Pour l’ASSE, l’opération permet surtout de ne pas perdre totalement la main sur un joueur encore jeune, tout en conservant une possibilité financière importante si l’option est levée.‎

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Ligue 2, Saint-Etienne séduit même ses adversaires

À voir

Mercato OM : Emerson et Gouiri courtisés en Italie !

ASSE : Encore un point positif de Saint-Etienne contre Dijon

‎Le contrat prolongé jusqu’en 2029 est un élément essentiel du dossier. Le club stéphanois sécurise ainsi la situation contractuelle de son attaquant, tandis que le joueur bénéficie d’une expérience nouvelle à l’étranger. Une séparation, donc, mais pas nécessairement un adieu définitif.