Mercato OM : Lorenzi bloque un départ, Leccese reste !

En cette fin de mercato, un départ se profile à l’Olympique de Marseille. Mais Gregory Lorenzi a finalement décidé de conserver le jeune milieu offensif Milan Leccese.

Mercat : Grégory Lorenzi retient Milan Leccese à l’OM

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L’Olympique de Marseille vient d’opérer un choix fort en cette ultime journée de mercato. Les Phocéens sont contraints de vendre afin de satisfaire les exigences de la DNCG. Sauf que Grégory Lorenzi et ses hommes n’ont l’intention de brader leur joueur pour autant. L’OM a d’ailleurs verrouillé l’un de ses plus grands espoirs.

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Il est question de Milan Leccese. Le milieu offensif de 17 ans a été auteur de débuts remarqués avec les U19 (2 buts et autant de passes décisives) en deux rencontres. Ses performances ont attisé la convoitise de plusieurs écuries. Parmi elles, le Stade Brestois s’était positionné avec une offre séduisante. Le club brestois était prêt à l’intégrer en équipe pro.

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Toutes les conditions semblaient réunies pour mener l’opération à bien. Le transfert de Milan Leccese à Brest a finalement capoté. Foot Mercato explique que le directeur sportif Grégory Lorenzi a décidé d’apposer son veto catégorique. Cela a bloqué net le départ du jeune prodige. Ce dernier va poursuivre sa progression sous la tunique de l’OM.