Boulaye Dia au Stade Rennais : pourquoi ce transfert est énorme

Le Stade Rennais a officialisé mardi soir l’arrivée de Boulaye Dia, prêté par la Lazio Rome avec une option d’achat. À 29 ans, l’attaquant international sénégalais revient en Ligue 1 et se révèle comme un profil qui manquait à l’équipe de Franck Haise.

Mercato Stade Rennais : Boulaye Dia, la dernière recrue de l’été

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C’est peut-être la dernière pièce qui manquait au puzzle de Franck Haise. Sur son site officiel, le Stade Rennais a officialisé la signature de Boulaye Dia. Le club breton présente le Sénégalais comme son dernier renfort offensif. Le joueur arrive de la Lazio sous la forme d’un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat. Une opération qui vient surtout répondre à une nécessité sportive après le départ de Breel Embolo.

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‎‎Arnaud Pouille ne cache pas sa satisfaction devant cette arrivée. Le président exécutif rennais souligne l’expérience accumulée par l’attaquant, avec « 168 matchs en Espagne et en Italie », et estime que son profil doit permettre de « stimuler la concurrence » tout en apportant de nouvelles qualités au groupe. Le message est clair : Rennes ne voulait pas simplement ajouter un nom à son effectif.

‎‎De l’usine aux grandes soirées européennes

‎‎Le parcours de Boulaye Dia possède une saveur particulière. Avant de fréquenter les pelouses de Liga, de Serie A ou de Ligue des champions, l’attaquant a connu les terrains amateurs et travaillé à l’usine tout en préparant un bac professionnel d’électricien. Sa trajectoire n’a donc rien d’un long fleuve tranquille.

𝗡𝗼𝘂𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 𝗱𝗲́𝘃𝗲𝗿𝗿𝗼𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲́ 🔎



Bienvenue chez toi, Boulaye 🫡 pic.twitter.com/8LKG0Gu2Jq — Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 1, 2026

‎‎C’est avec Jura Sud qu’il se révèle véritablement, avant de rejoindre Reims et de franchir les étapes à grande vitesse. Ses performances l’emmènent ensuite à Villarreal, puis à Salernitana et à la Lazio. Il a également remporté la CAN 2021 avec le Sénégal. À Rennes, il arrive donc avec un vécu que l’on ne trouve pas à tous les coins de rue.

‎‎Un profil qui peut libérer Mayenda

‎‎Loïc Désiré a également expliqué pourquoi ce recrutement était important dans la construction de l’effectif. « Il a un profil que l’on n’avait pas forcément, cela permettra notamment de replacer Eliezer Mayenda sur un côté », explique le directeur sportif rennais. Cette précision est loin d’être anodine.

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‎ Le Stade Rennais ne recrute pas uniquement un avant-centre supplémentaire : le club cherche à modifier les équilibres de son animation offensive. Désiré insiste d’ailleurs sur la complémentarité recherchée avec Estéban et sur une concurrence appelée à « faire avancer le groupe ».

‎‎Des chiffres qui racontent une carrière en accéléré

‎‎Le Stade Rennais récupère un joueur qui connaît parfaitement les exigences du haut niveau. Avec Reims, Dia a disputé 88 rencontres et inscrit 28 buts. Son passage à Salernitana a également marqué les esprits avec 22 réalisations et 7 passes décisives sur 52 matchs selon le club breton.

‎‎Son expérience européenne ajoute une autre dimension à son arrivée. Boulaye Dia compte notamment des campagnes en Ligue des champions et en Ligue Europa, tandis que son parcours international avec le Sénégal affiche 38 sélections et 6 buts. À 29 ans, il n’arrive donc pas en Bretagne pour apprendre le métier.

‎‎Le pari rennais est désormais lancé

‎‎Boulaye Dia sait ce qu’il vient chercher. « Je suis très content de revenir en Ligue 1 », a-t-il déclaré, avant d’assurer : « Je suis venu pour me mettre au service du collectif. » Une formule qui correspond parfaitement au discours tenu par les dirigeants. ‎Reste maintenant le plus difficile : transformer l’expérience en rendement.

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