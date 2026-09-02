Mercato PSG : Les 3 vraies raisons derrière ces ventes XXL cet été

‎‎Le PSG a réalisé un mercato estival 2026 spectaculaire dans le sens des départs, avec plus de 350 millions d’euros de recettes et jusqu’à 401 millions en incluant les bonus et frais associés. Derrière cette razzia financière se cachent trois choix stratégiques qui forgent la nouvelle orientation du club.

‎‎Mercato PSG: Un été de tous les records de vente pour Paris

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‎‎Le chiffre donne presque le vertige. En quelques semaines, le PSG est passé du statut de club acheteur compulsif à celui de vendeur redoutablement efficace. L’Équipe a révélé que Paris avait dépassé les 350 millions d’euros de ventes, une performance réalisée sans sacrifier un seul titulaire des deux dernières finales de Ligue des champions.

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‎‎Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, Ibrahim Mbaye, Kang-in Lee ou encore Randal Kolo Muani ont ainsi quitté la capitale à l’occasion de cette fenêtre estivale. Une opération financière massive, mais qui n’a rien d’improvisé.

‎‎Premier moteur : QSI desserre progressivement les cordons

‎‎Pendant des années, le PSG a pu compter sur la puissance financière de Qatar Sports Investments pour absorber des dépenses considérables. Le contexte évolue désormais. L’objectif n’est plus simplement de pouvoir acheter, mais de construire un modèle davantage équilibré.

‎‎L’Équipe relevait déjà début août que la balance parisienne n’avait jamais été aussi positive depuis l’arrivée de QSI en 2011. Les ventes permettent donc au club de financer une partie de son renouvellement sans attendre systématiquement un nouvel apport extérieur. ‎Autrement dit, Paris apprend à faire travailler son patrimoine. Même les placards commencent à avoir une valeur marchande.

‎‎Deuxième raison : Luis Enrique ne fait plus de sentiment

‎‎Le deuxième facteur est sportif. Luis Enrique veut disposer d’un groupe où chaque joueur est pleinement investi dans le projet. Cette nouvelle doctrine explique notamment pourquoi des éléments pourtant talentueux peuvent être poussés vers la sortie lorsqu’ils ne correspondent plus aux besoins du staff. La concurrence est devenue féroce

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‎On évoquait récemment un « choix immense » pour l’entraîneur espagnol, capable désormais de rebattre les statuts au sein de son effectif. ‎Le départ de certains joueurs n’est donc pas nécessairement synonyme d’échec. C’est aussi la conséquence d’une règle devenue simple : au Paris SG, le statut passé ne garantit plus la place de demain.

‎‎Troisième clé : acheter jeune pour revendre mieux

‎‎C’est probablement le changement le plus profond. Le PSG veut désormais privilégier des profils jeunes, généralement âgés de 16 à 25 ans, capables de progresser sportivement tout en conservant une forte valeur marchande. ‎Le raisonnement est clair : recruter un jeune talent, le développer, l’intégrer au très haut niveau puis pouvoir le revendre plusieurs années plus tard avec une importante plus-value.

Les arrivées de Maghnes Akliouche, Mika Godts ou Alessandro Longoni illustrent cette volonté de renouvellement générationnel. Cette stratégie donne surtout une cohérence aux ventes actuelles. Barcola avait rejoint Paris pour environ 45 millions d’euros en 2023 avant de partir à Liverpool dans une opération pouvant atteindre un montant très supérieur.

‎‎Un record qui raconte une nouvelle époque

‎‎Le plus spectaculaire reste que Paris a vendu énormément sans démanteler son équipe championne d’Europe. Les plus de 350 millions d’euros générés proviennent notamment de joueurs qui n’étaient pas titulaires lors des deux dernières finales européennes. ‎Cette donnée change tout. Le PSG ne vend plus parce qu’il est contraint de vendre.

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Il vend parce qu’il estime pouvoir remplacer certains profils et optimiser leur valeur au bon moment. ‎Le départ de Barcola, malgré son importance, en est l’exemple le plus frappant. Ibrahim Mbaye, lui, a rejoint Aston Villa à seulement 18 ans, après huit années passées au club parisien.