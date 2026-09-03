INFO Mercato : L’OL renforce sa défense avec Ismaël Jabateh

L’Olympique Lyonnais a officialisé ce jeudi 3 septembre l’arrivée d’Ismaël Jabateh en provenance de Sturm Graz, en Autriche. Le défenseur central de 19 ans, formé à l’AJ Auxerre, va d’abord intégrer l’équipe Pro2 dirigée par Gueida Fofana.

Mercato : Ismaël Jabateh rejoint officiellement l’OL

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L’Olympique Lyonnais poursuit son recrutement après une fin de mercato particulièrement animée. Alors que plusieurs départs ont marqué les derniers jours, notamment ceux de Duje Ćaleta-Car, Ainsley Maitland-Niles et Malick Fofana, le club rhodanien continue également de préparer l’avenir.

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Après avoir officialisé l’arrivée de Keito Nakamura en qualité de joker, l’OL a annoncé ce jeudi une nouvelle recrue. Ismaël Jabateh rejoint ainsi le club lyonnais à seulement 19 ans. Le défenseur central arrive de Sturm Graz, où il avait posé ses valises à l’été 2025.

Une première étape avec la Pro2

Formé à l’AJ Auxerre, le jeune joueur poursuit donc son parcours en rejoignant l’Olympique Lyonnais. Son arrivée intervient dans une logique de développement, avec une première étape prévue au sein de l’équipe réserve. Selon le communiqué, « Ismaël Jabateh intégrera en effet le groupe Pro2 de l’OL, entraîné par Gueida Fofana. »

✍ Le défenseur central Ismaël Jabateh rejoint l'Olympique Lyonnais 🔴🔵



Agé de 19 ans, le joueur formé à l'AJ Auxerre, avait rejoint Sturm Graz à l'été 2025. Il intégrera le groupe pro2 dirigé par Gueida Fofana.



🗞 Le communiqué 👉 https://t.co/90GtlbXpR8 pic.twitter.com/Ann099Iqmz — Olympique Lyonnais (@OL) September 3, 2026

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Le club lyonnais entend ainsi accompagner le défenseur central dans sa progression avant d’envisager, à terme, une éventuelle intégration au groupe professionnel.