Mercato ASSE : Mourtada Gueye enrôlé par Saint-Etienne

L’ASSE a annoncé la signature officielle de Mourtada Gueye ce jeudi. Il est en provenance du Sénégal, son pays natal.

Mercato : Gueye signe un contrat pro et rejoint la Réserve de l’ASSE

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Un renfort a débarqué à l’ASSE alors que le mercato est fermé depuis mardi. Le club a recruté Mourtada Gueye comme annoncé officiellement ce jour. Il s’agit d’un défenseur central, originaire du Sénégal. Il vient renforcer le groupe Réserve dirigé par Sylvain Gibert, en National 2.

L’imposant arrière (1,85 m) a signé un premier contrat professionnel de trois saisons, soit jusqu’en juin 2029. Testé au sein de l’équipe B, cet été, le joueur de 18 ans a satisfait les attentes des techniciens de l’Académie, à en croire l’AS Saint-Etienne.

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« Depuis plusieurs semaines avec la Génération Verte, Mourtada Gueye, buteur face à Andrézieux-Bouthéon courant août, a confirmé tout son potentiel en séance comme en match de préparation », a souligné le club ligérien dans son communiqué.

🆕 Un nouveau Vert en provenance du Sénégal 🇸🇳 !



Mourtada Gueye, défenseur, 18 ans. 💚 pic.twitter.com/5rhu7kMjrB — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 3, 2026

Mourtada Gueye : « Je suis très fier de rejoindre l’ASSE »

La nouvelle recrue stéphanoise a passé 4 ans à Be Sport Academy, un centre de formation réputé au Sénégal, avant de faire le grand saut en France. « Je suis très fier de rejoindre l’ASSE. […]. Je connais déjà le club, notamment grâce à Mustapha Bayal Sall, qui m’a plusieurs fois accompagné dans mon début de carrière. J’espère faire aussi bien que lui dans ce club ! », a déclaré Mourtada Gueye.

Loïc Perrin, Directeur sportif des Verts, confirme le test réussi par le jeune défenseur : « Mourtada est venu à l’essai récemment et nous a rapidement convaincus. C’est un profil intéressant qui vient répondre à un besoin au sein du groupe Réserve. Mais rien n’est arrêté pour lui, il a récemment pris part à des séances du groupe professionnel et je lui souhaite […] d’intégrer un jour notre effectif professionnel ».

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Pour rappel, l’AS Saint-Etienne B a enregistré les signatures de Lucas Reynaud (18 ans), Lamine Sonko (22 ans), Oussama Benkou (19 ans), Modibo Sissoko (19 ans), André Zibi (18 ans), Elyes Dhaoui (18 ans) et Jediaél Mbambi (17 ans) cet été.