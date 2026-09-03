Mercato OM : Marseille déchire une offre pour Alexi Koum

Alexi Koum aurait pu découvrir le championnat portugais cet été. Mais la direction de l’OM a finalement décliné l’offre venue de Casa Pia.

Mercato OM : Marseille bloque le départ d’Alexi Koum au Portugal

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L’Olympique de Marseille doit encore alléger sa masse salariale. Quelques départs sont ainsi attendus sachant que le mercato se poursuit dans certains championnats européens. C’est le cas du Portugal où la Casa Pia a récemment tenté d’attirer le jeune Alexi Koum. Cette offensive portugaise a vite échoué.

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La Provence assure que la direction de l’OM a en effet repoussé la proposition de Casa Pia pour Alexi Koum. Elle a préféré verrouiller son latéral droit de 20 ans pour la suite de la saison. L’état-major phocéen compte sur ses forces vives pour l’avenir. Car sitôt cette décision entérinée, Bruno Genesio a pris soin de s’entretenir personnellement avec son jeune joueur.

Une discussion décisive avec Bruno Genesio

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille lui a réitéré toute sa confiance, en certifiant qu’il disposerait de réelles cartes à jouer et de temps de jeu durant cet exercice. Cette discussion franche a conforté le Camerounais dans l’idée de poursuivre son apprentissage sur la Canebière.

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🚨 L’OM A REFUSÉ UNE OFFRE POUR ALEXI KOUM ! 💙🤍



🇵🇹 Casa Pia, au Portugal, a récemment tenté de recruter Alexi Koum.



❌ Mais l’OM a décidé de refuser l’offre de transfert pour son jeune défenseur.



💬 À la suite de cette proposition, Bruno Genesio a échangé directement avec… pic.twitter.com/nLeRohgTZz — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) September 3, 2026

Plutôt que d’aller chercher des minutes ailleurs, Alexi Koum dispose désormais d’une occasion pour s’imposer progressivement en équipe A sous les ordres de Bruno Genesio. Casa Pia devra de son côté se tourner vers une autre plus accessible.