AS Monaco : Scuro négocie le départ de Pape Cabral à 10M€

L’AS Monaco pourrait laisser partir Pape Cabral, jeune milieu de terrain de 19 ans, vers Al-Ahli en Arabie saoudite dans les prochains jours. Les discussions entre les deux clubs sont avancées et un accord serait proche autour d’un transfert estimé à 10 millions d’euros.

AS Monaco : Al-Ahli avance pour Pape Cabral

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Le mercato français a fermé ses portes, mais l’AS Monaco peut encore enregistrer un départ vers l’Arabie saoudite, où le marché reste ouvert plus longtemps. Une situation dont Al-Ahli aurait profité pour passer à l’action et se positionner sur Pape Cabral.

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D’après les informations de L’Équipe, le club saoudien a contacté l’ASM pour le jeune milieu de terrain et les négociations ont rapidement progressé. Les deux parties seraient désormais proches d’un accord pour une opération estimée à 10 millions d’euros.

Une vente malgré une prolongation jusqu’en 2031

Formé à Monaco, le Franco-Sénégalais de 19 ans est considéré comme l’un des jeunes éléments prometteurs du club. Il a progressivement fait son apparition avec l’équipe première et compte actuellement six matchs disputés avec la formation monégasque. Le départ de Pape Cabral serait particulièrement surprenant compte tenu de la situation contractuelle du joueur. Le milieu de terrain vient en effet de prolonger son engagement avec l’AS Monaco au début du mois d’août, jusqu’en juin 2031.

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Quelques semaines seulement après cette prolongation, le jeune joueur pourrait donc déjà quitter la Principauté. Son absence du groupe monégasque pour la rencontre gagnée (2-0) face à l’Olympique de Marseille, dimanche dernier, avait d’ailleurs été remarquée.

Monaco cherche des liquidités pour la DNCG

Le contexte financier du club monégasque explique en partie cette possibilité de départ. L’AS Monaco doit en effet répondre aux exigences de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) et cherche des liquidités pour équilibrer ses comptes.

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Le départ avorté de Folarin Balogun vers Everton a notamment contraint le club à revoir certaines de ses possibilités dans les dernières heures du mercato français. L’ASM connaît déjà le marché saoudien, après les ventes de Saïmon Bouabré à NEOM pour 10 millions d’euros l’été dernier et de George Ilenikhena à Al-Ittihad pour 33 millions d’euros.

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Pape Cabral pourrait ainsi devenir le nouveau jeune Monégasque à prendre la direction du Golfe.