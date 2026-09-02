Mercato ASSE : Un contretemps retarde le dossier N’Guessan

La raison principale du transfert, non encore officiel, de Djylian N’Guessan de l’ASSE à Liverpool est connue. Il s’agit d’un souci administratif.

ASSE Mercato : Le transfert de Djylian N’Guessan n’a pas été finalisé à temps

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Ni l’ASSE, ni Liverpool, encore moins le Stade Brestois, n’ont officialisé le transfert ou la signature de Djylian N’Guessan. Le mercato d’été est pourtant fermé en Angleterre et en France depuis mardi soir. Le transfert de l’attaquant chez les Reds avait néanmoins été annoncé par plusieurs médias, dont L’Équipe. L’AS Saint-Etienne l’aurait cédé contre 7,5 millions d’euros, à en croire le quotidien sportif.

Le club de Premier League envisagerait désormais de prêter sa nouvelle pépite de 18 ans au Stade Brestois, afin de lui permettre de s’aguerrir en Ligue 1 cette saison. Un accord aurait été trouvé entre Liverpool et Brest, comme annoncé. Mais, contre toute attente, le transfert n’est toujours pas officiel.

Liverpool tente de contourner les formalités administratives complexes !

Selon des informations en provenance d’outre-Manche, le dossier n’a pas été abandonné. Un contretemps, lié précisément à des formalités administratives complexes, retarderait sa finalisation, d’après Sport Bible et Liverpool Echo.

En effet, Liverpool, qui a atteint son quota de prêts à l’étranger, ne peut pas prêter directement Djylian N’Guessan au club breton. Il tente donc actuellement de valider cette opération via l’ASSE. Plus concrètement, c’est le club stéphanois qui négocierait directement le prêt de son jeune avant-centre au SB29, pour le compte des Reds, à en croire les médias britanniques.

Le transfert de la pépite de Saint-Etienne repoussé à 2027

Finalement, l’international français U20 (7 sélections) signerait un pré-contrat avec Liverpool en janvier 2027, avant un éventuel transfert définitif chez les Reds lors du mercato d’été prochain, comme l’expliquent ces sources.

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Evect croit savoir que l’AS Saint-Etienne compte annoncer le départ de Djylian N’Guessan dans le courant de la journée de ce mercredi.