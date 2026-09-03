ASSE : Le mercato refermé, un scout de Saint-Etienne part

Un recruteur de l’ASSE s’en va, dans la foulée de la fermeture du mercato estival, comme annoncé. Il a fait ses adieux au club.

Aucune arrivée à l’ASSE lors des trois dernières semaines du mercato

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Le mercato d’été est refermé depuis mardi soir. L’ASSE n’a recruté aucun nouveau joueur ces trois dernières semaines. Engagé officiellement le 10 août 2026, Tamar Svetlin est donc la dernière recrue des Verts.

En revanche, le club a été très actif dans le sens des départs sur la fin du mercato. Il a réussi son dégraissage. Igor Miladinovic, Ebenezer Annan, Pierre Ekwah, Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek ont tous quitté le club. Resté longtemps en instance de transfert, Lucas Stassin a finalement été prêté au FC Séville, avec une option d’achat.

Pedro Ferreirinha quitte la cellule de recrutement de Saint-Etienne

Le marché estival étant terminé, Pedro Ferreirinha quitte l’AS Saint-Etienne. Il était membre de la cellule de recrutement, en tant que Emerging Scout Talent. Le scout Portugais était chargé de repérer des jeunes joueurs à travers l’Europe et l’Afrique.

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Il a annoncé son départ du Forez dans un message posté sur sa page LinkedIn : « Fin août marque la fin de mon aventure à Saint-Étienne ! Je tiens à remercier tous les membres du club qui ont rendu cela possible ! »

Ferreirinha : « Je serai un supporter de plus depuis les tribunes »

Pedro Ferreirinha part après seulement un an chez les Verts. Néanmoins, il assure qu’il a été fortement marqué par le club et ses supporters.

« L’ASSE compte des personnes formidables qui continueront à tout faire pour ramener le succès au club ! Ce fut un plaisir de travailler pour ce club mythique, avec des supporters exceptionnels et une histoire si riche ! Les supporters et la culture du club inspirent chacun à donner le meilleur de soi-même. Allez les Verts. Je serai un supporter de plus à soutenir l’équipe depuis les tribunes ! », a-t-il souligné dans son message d’adieu.

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Le coordinateur du recrutement à l’ASSE, Alexandre Lousberg, et son adjoint, Uli Schier, vont devoir s’activer pour remplacer Pedro Ferreirinha dans la cellule.