Stade Rennais : Franck Haise prépare du lourd cette saison

Le coach du Stade Rennais, Franck Haise a les hommes qu’il faut pour surprendre tout le monde cette saison. Le top 3 en Ligue 1 est l’objectif principal.

Stade Rennais : Franck Haise va rafler des points cette saison

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Et si le Stade Rennais broyait tout sur son passage en Ligue 1 cette saison ? Après plusieurs exercices irréguliers, le club breton semble avoir réuni plusieurs ingrédients essentiels pour viser haut. Un entraîneur reconnu, un mercato cohérent et une direction désormais structurée : Rennes possède de solides arguments pour croire au TOP 3.

L’assurance de Franck Haise. Le technicien s’impose comme une valeur sûre du championnat français. Depuis son arrivée à Rennes, ce tacticien confirme l’étendue de son talent. Il sait parfaitement faire progresser un groupe. Surtout, il possède l’expérience requise pour atteindre des objectifs très ambitieux.

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Un mercato intelligent et maîtrisé cet été. L’équipe a évité la fuite de ses cadres. Seul le départ de Jérémy Jacquet est véritablement à souligner. La direction a ensuite réalisé un recrutement astucieux. Des joueurs aguerris (Cresswell, Thomasson, Soumaré, Lemaître, Dia) encadrent désormais des jeunes talents à développer (Mayenda, Reynolds, Oliveira).

Autre élément déterminant : une structuration en béton. Nicolas De Tavernost, Arnaud Pouille, Loïc Désiré et Franck Haise forment un quatuor aux profils différents, mais complémentaires. Chacun possède son domaine d’expertise. Ensemble, ils peuvent donner davantage de cohérence au projet rennais.

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Le football français traverse actuellement de graves difficultés économiques. Dans ce contexte instable, la stabilité de Rennes devient une arme redoutable. Cette sérénité s’observe à tous les niveaux : financier, institutionnel et sportif. Enfin, le douzième homme joue pleinement son rôle. Le public du Roazhon Park reste hyper engagé. À chaque rencontre, ces supporters passionnés mettent littéralement le feu aux tribunes.