Mercato AS Monaco : une nouvelle offre pour Lamine Camara !

Lamine Camara est resté à l’AS Monaco après l’échec de son transfert à Chelsea, mais le milieu sénégalais reste très suivi en Premier League. Liverpool a échangé avec son entourage et pourrait tenter de recruter le joueur de 22 ans en 2027.

Mercato AS Monaco : Liverpool cible Lamine Camara

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Le mercato estival vient à peine de fermer ses portes que Liverpool prépare déjà la suite. Les Reds suivent attentivement Lamine Camara, dont le nom était déjà apparu dans leurs réflexions lors de la précédente fenêtre de transferts. Le club de la Mersey aurait même informé l’international sénégalais de son intérêt pour une possible arrivée en 2027.

D’après talkSPORT, Richard Hughes, le directeur sportif de Liverpool, aurait pris contact avec l’AS Monaco au cours de la journée de mercredi afin de faire savoir que le club anglais pourrait se positionner l’année prochaine. Les Reds n’avaient toutefois pas prévu de recruter le milieu monégasque cet été.

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Liverpool voit notamment en Camara une éventuelle solution pour l’avenir d’Alexis Mac Allister. L’Argentin, dont la situation avait suscité quelques interrogations ces dernières semaines, est finalement resté à Anfield. Le club anglais conserve néanmoins le Sénégalais parmi les profils susceptibles de renforcer son entrejeu.

Camara reste une valeur forte de Monaco

Sous contrat avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2029, Lamine Camara dispose d’une situation qui permet au club de la Principauté de contrôler son avenir. Son départ ne sera donc pas facilité, d’autant que le milieu de terrain de 22 ans conserve une importante valeur sur le marché, avec une valorisation évoquée autour de 40 à 50 millions d’euros.

Liverpool have contacted Lamine Camara's advisers over signing the Chelsea target next summerhttps://t.co/p8WrrTVZRT — talkSPORT (@talkSPORT) September 2, 2026

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Chelsea avait de son côté tenté de boucler son arrivée dans les dernières heures du mercato anglais. L’opération était évaluée à environ 55 millions d’euros, bonus compris, avant de s’effondrer. Monaco avait finalement décidé de conserver son joueur après le retournement de situation concernant Folarin Balogun. L’attaquant américain devait rejoindre Everton, mais son refus de rallier les Toffees a empêché l’ASM de réaliser la vente attendue pour équilibrer ses comptes.

Une nouvelle bataille avec Chelsea ?

L’échec de son transfert à Chelsea ne devrait toutefois pas mettre fin aux sollicitations autour de Lamine Camara. Le milieu sénégalais réalise déjà un début de saison intéressant avec l’AS Monaco, avec quatre apparitions et un but depuis la reprise. À seulement 22 ans, il possède également une solide expérience internationale avec 37 sélections et cinq buts sous le maillot du Sénégal.

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Liverpool pourrait donc poursuivre son observation jusqu’au prochain mercato hivernal avant de décider de la suite à donner au dossier. Chelsea, qui avait tenté de recruter Camara cet été, pourrait également revenir à la charge. Une nouvelle offensive des deux clubs anglais pourrait ainsi se dessiner en 2027.