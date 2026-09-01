Mercato ASSE : Liverpool va prêter Djylian N’Guessan à Brest

Le transfert de Djylian N’Guessan de l’ASSE à Liverpool est désormais débloqué. Il va rejoindre le Stade Brestois en prêt.

Mercato : Transféré de l’ASSE à Liverpool, Djylian N’Guessan va être prêté à Brest

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Pour conclure le transfert de Djylian N’Guessan de l’ASSE, Liverpool attendait de trouver un club de Ligue 1 capable d’accueillir le jeune joueur, sous la forme d’un prêt. C’est désormais fait ! Selon les informations de L’Équipe, le Stade Brestois a accepté d’accueillir la pépite de 18 ans, pour la saison 2026-2027.

Il sera prêté dès ce mardi à Brest, dans la foulée de l’officialisation de sa signature chez les Reds, d’après le quotidien sportif, qui évoque un transfert bouclé à 7,5 millions d’euros.

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Liverpool souhaite en effet donner l’opportunité au jeune avant-centre de progresser et de se développer dans l’élite française, avant d’intégrer son nouveau club où son profil est déjà comparé à celui de son compatriote Hugo Ekitike (24 ans).

L’AS Saint-Etiene contrainte de vendre son jeune attaquant !

Formé à l’AS Saint-Etienne et lancé en Ligue 1 en janvier 2025, Djylian N’Guessan quitte les Verts sur un total de 13 matchs disputés avec l’équipe professionnelle stéphanoise. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, il ne souhaitait pas prolonger son bail, fort des sollicitations qu’il avait.

Kilmer Sports Ventures a donc été contraint de le vendre cet été pour éviter son départ, librement, dans 10 mois.

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Pour rappel, Chelsea avait tenté de recruter l’international U20 Français (7 sélections) pendant le mercato hivernal, mais l’ASSE avait repoussé son offre. Outre Liverpool, l’Eintracht Francfort était sur les rangs pour le recruter cet été.