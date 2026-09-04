Stade Rennais : Nouveau stade à Rennes, la mairie recadre Pinault

‎‎Le Stade Rennais pourrait-il changer d’enceinte ? Nicolas de Tavernost souhaite rouvrir le dossier d’un nouveau stade, mais la mairie de Rennes rappelle que ses échanges actuels avec le club concernent uniquement l’agrandissement du Roazhon Park.

‎‎Stade Rennais : Une relance qui se heurte à une ligne rouge municipale

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‎‎Le sujet du futur stade de Rennes revient sur la table, mais les deux parties ne semblent pas encore parler du même projet. D’un côté, Nicolas de Tavernost veut remettre en mouvement l’idée d’une nouvelle enceinte portée par la famille Pinault. De l’autre, la Ville de Rennes assure que les discussions engagées avec le club portent actuellement sur une extension du Roazhon Park.

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‎‎La position municipale est particulièrement claire. Dans les colonnes de France 3 Bretagne, la mairie indique que « les échanges avec le club portent sur l’extension du stade actuel ». Elle précise également ne pas avoir « connaissance d’autres projets ». Une réponse qui refroidit, au moins temporairement, les ambitions affichées par les propriétaires du club.

‎‎De Tavernost veut rouvrir une porte restée entrouverte

‎‎Nicolas de Tavernost ne cache pourtant pas ses intentions. Invité de l’After Foot sur RMC, le président exécutif du Stade Rennais a expliqué que « La famille Pinault est prête à investir dans un stade à Rennes ». Une déclaration qui remet au premier plan un dossier déjà évoqué publiquement par François Pinault. Pour le dirigeant, l’enjeu dépasse la simple question immobilière.

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‎ Il estime que le potentiel du club n’est plus totalement compatible avec les possibilités du Roazhon Park, notamment en matière de capacité d’accueil et d’espaces de réception. « Nous allons rediscuter avec la mairie pour voir si c’est possible de relancer ce projet de stade », avait-il ajouté. Le mot important est bien « rediscuter » : rien ne permet encore d’affirmer qu’une nouvelle enceinte sera construite.

‎‎Roazhon Park ou nouveau stade : le vrai duel

‎‎Le Stade Rennais se retrouve ainsi face à deux scénarios. Le premier consiste à poursuivre les discussions autour d’un agrandissement du Roazhon Park, propriété de la Ville de Rennes. C’est précisément cette option qui constitue, selon la municipalité, la base des échanges actuels avec les dirigeants du club.

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‎‎Le second scénario est nettement plus ambitieux : construire une enceinte entièrement nouvelle. Cette possibilité avait été avancée par François Pinault en juin 2024, avec l’idée d’un stade d’environ 45 000 places sur le site de la Barre-Thomas, de l’autre côté de la rocade. Le projet devait être intégralement financé par la famille Pinault, tandis que l’architecte Jean Nouvel s’était dit prêt à y participer.

‎‎Un dossier spectaculaire, mais encore sans calendrier

‎‎Pour l’heure, aucun calendrier ni projet définitif n’a été annoncé. C’est un élément essentiel : malgré les déclarations de Nicolas de Tavernost et l’intérêt affiché par la famille Pinault, aucune décision officielle ne permet aujourd’hui de considérer la construction d’un nouveau stade comme acquise.

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‎‎La prochaine rencontre entre la mairie et les dirigeants du Stade Rennais pourrait donc être déterminante. Elle devra surtout permettre de savoir si les positions peuvent se rapprocher. Car entre agrandir une enceinte existante et bâtir un stade de 45 000 places, il n’y a pas exactement la différence entre changer la couleur des sièges et déplacer les murs.