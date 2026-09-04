ASSE – Montpellier : Camara prépare ses jeunes au Chaudron

‎‎L’ASSE reçoit Montpellier samedi 5 septembre à Geoffroy-Guichard, dans le cadre de la 5e journée de Ligue 2. Zoumana Camara prépare particulièrement ses jeunes joueurs à l’atmosphère du Chaudron afin qu’ils puissent aborder ce rendez-vous sans être submergés par l’événement.

‎ASSE – Montpellier : Le Chaudron, l’autre adversaire des Montpelliérains

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‎‎Le déplacement à Saint-Étienne n’est pas considéré comme une simple étape du calendrier par Zoumana Camara. Plusieurs jeunes éléments du MHSC s’apprêtent à découvrir Geoffroy-Guichard et son ambiance si particulière. Pour l’entraîneur montpelliérain, la préparation doit donc aussi se jouer dans les têtes.

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‎‎Le technicien veut éviter que ses joueurs soient surpris au moment de pénétrer sur la pelouse. « Ça ne suffit pas de dire que vous allez jouer dans un stade plein. Il faut préparer mentalement », explique-t-il en conférence de presse. L’objectif affiché est de rendre ses jeunes éléments « hermétiques » à la pression afin qu’ils puissent jouer avec davantage de liberté.

‎‎Camara redoute surtout le premier choc émotionnel

‎‎Le risque identifié par Camara n’est pas uniquement sportif. Un jeune joueur peut connaître son adversaire, son système et ses qualités, puis perdre quelques moyens lorsque le décor change brutalement. À Geoffroy-Guichard, la découverte des tribunes et de leur ferveur peut constituer un test supplémentaire.

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‎‎Montpellier devra donc rester concentré malgré l’environnement. L’entraîneur héraultais estime par ailleurs que l’ASSE dispose d’une animation offensive particulièrement dangereuse, notamment grâce à sa capacité à jouer vers l’avant et à exploiter la profondeur. Cardona, Davitashvili et Boakye sont cités parmi les principales menaces.‎

‎Une opposition entre puissance stéphanoise et mur héraultais

‎‎Sur le terrain, le contraste est intéressant. L’ASSE impressionne par son efficacité offensive et sa dynamique actuelle, tandis que Montpellier peut s’appuyer sur une défense présentée comme son principal point fort. Camara veut conserver cette solidité tout en trouvant davantage de solutions dans le dernier geste.

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‎‎Le MHSC arrive néanmoins avec plusieurs incertitudes liées à son groupe. Théo Chennahi et Yaël Mouanga ont repris partiellement et peuvent espérer intégrer le groupe pour le déplacement. La situation de certains joueurs reste donc à surveiller jusqu’au dernier moment.

‎‎Les Verts face à une équipe qui n’a rien à perdre

‎‎Cette rencontre pourrait également offrir un véritable test au leader stéphanois. Montpellier reste invaincu depuis le début de la saison et possède suffisamment de ressources pour compliquer la soirée des locaux. Camara considère son effectif comme relativement équilibré, avec presque chaque poste doublé.

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‎‎Autre élément à surveiller : la jeunesse montpelliéraine pourrait être davantage sollicitée. Plusieurs éléments doivent apprendre à évoluer dans ce type de contexte. Face à une équipe de l’ASSE en confiance, leur capacité à gérer leurs émotions pourrait peser aussi lourd qu’un duel gagné ou perdu.