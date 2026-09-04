Crise OM : La clause Højbjerg à 2 M€ qui empoisonne le club

‎‎L’OM cherche à réduire la pression financière qui pèse sur son effectif et a engagé des discussions avec plusieurs joueurs sur leurs revenus. Pierre-Emile Højbjerg se retrouve au centre du dossier, avec une clause de départ fixée à 2 M€ au terme de sa troisième saison marseillaise.

‎OM : Højbjerg toujours au coeur des débats à Marseille

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‎‎Derrière les négociations salariales engagées par l’OM, le cas de Pierre-Emile Højbjerg attire particulièrement l’attention. L’Équipe, qui a fait des révélations sur ce dossier, rapporte que les dirigeants marseillais cherchent à obtenir des aménagements financiers auprès de plusieurs cadres.

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‎‎Le quotidien précise que l’OM a proposé à Højbjerg, Nayef Aguerd et Angel Gomes de lisser leurs revenus. Le Danois aurait donné un signal positif, tout comme Aguerd, qui aurait accepté qu’une partie de son salaire soit versée plus tard. Gomes doit encore valider un report concernant sa prime à la signature.

‎Højbjerg, la clause qui change tout

‎‎Le véritable nœud du problème se trouve toutefois dans le contrat de Højbjerg. Le milieu danois n’était pas particulièrement pressé de quitter Marseille durant ce mercato puisqu’une disposition de son engagement lui permettrait de partir pour seulement 2 millions d’euros après sa troisième saison.

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‎‎Cette perspective explique pourquoi le club phocéen souhaiterait prolonger son joueur afin de supprimer cette clause et de mieux répartir ses revenus dans le temps. Autrement dit, le club cherche à reprendre la main sur un dossier qui pourrait devenir particulièrement délicat si aucune solution contractuelle n’était trouvée.

‎‎Les efforts ne passent pas chez tout le monde

‎‎La situation est d’autant plus sensible que les discussions ne concernent pas uniquement Højbjerg. Les dirigeants ont également sollicité Geoffrey Kondogbia et Amine Harit, mais les deux joueurs auraient refusé de réduire leurs salaires, considérant avoir déjà suffisamment consenti des efforts par le passé.

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‎‎D’autres dossiers sont également ouverts. Marseille aurait proposé des reports de primes à CJ Egan-Riley et Himad Abdelli. Cette multiplication des négociations illustre une volonté de maîtriser les dépenses, mais elle montre aussi combien le sujet salarial peut rapidement devenir explosif dans un vestiaire.

‎Un effectif dont la valeur a lourdement reculé

‎‎Un autre chiffre nourrit les inquiétudes autour de l’Olympique de Marseille. Selon le compte X La Minute OM, la valeur marchande globale de l’effectif phocéen serait passée d’environ 388,5 millions d’euros au 1er juin à 181,85 millions, soit une baisse annoncée de 206,65 millions d’euros.

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‎‎Dans ce contexte, le cas Højbjerg prend une dimension particulière. L’OM doit composer avec un joueur dont la situation contractuelle pourrait devenir déterminante, tout en tentant de réorganiser ses charges. Une équation délicate : économiser aujourd’hui sans se retrouver fragilisé demain.