OM : Nnadi prend un énorme risque pour Genesio

Tochukwu Nnadi a choisi de ne pas subir immédiatement une opération après sa grave blessure au genou droit, contractée lors du déplacement de l’OM à Monaco. Le milieu nigérian privilégie un protocole médical différent afin de tenter de retrouver les terrains plus rapidement, malgré les risques liés à cette décision.

‎‎OM : Tochukwu Nnadi gravement blessé au genou

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‎‎La soirée monégasque a laissé des traces à l’OM. Après avoir fait son entrée en jeu, Tochukwu Nnadi a été victime d’une violente torsion au genou droit. Malgré quelques accélérations tentées dans un premier temps, le Nigérian a finalement dû quitter ses partenaires moins d’une demi-heure après son apparition sur la pelouse.

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‎Les examens réalisés quelques jours plus tard à Marseille ont confirmé les inquiétudes initiales. Une rupture des ligaments croisés était notamment envisagée, une hypothèse suffisamment sérieuse pour faire planer la menace d’une très longue indisponibilité. L’opération semblait alors constituer la voie la plus évidente.

‎‎Nnadi dit non au scénario le plus prudent

‎‎C’est précisément là que le dossier prend une tournure inattendue. Après plusieurs discussions entre le joueur, son entourage, l’équipe et les médecins, une autre solution a été retenue. Son agent, Timur Daguev, explique que beaucoup recommandaient une intervention immédiate, considérée comme « l’option la plus sûre », mais qui aurait éloigné le milieu des terrains pendant plusieurs mois.‎

‎Le conseiller du joueur assume donc un choix plus incertain. « Nous sommes conscients des risques. Nous savons qu’il pourrait y avoir de la douleur. Nous savons que ce ne sera pas facile. Mais c’est la décision de Nnadi », affirme-t-il. Le nouveau protocole doit permettre au joueur de travailler vers un retour beaucoup plus rapide, même si aucune date ferme n’est annoncée.

‎‎Le départ de Timber change aussi la donne

‎‎Derrière cette décision médicale se cache également un enjeu sportif considérable. Recruté lors du dernier mercato hivernal après son passage à Zulte Waregem, Nnadi devait encore trouver une place durable dans le projet marseillais. Le départ de Quinten Timber vers Crystal Palace a cependant renforcé ses perspectives au milieu de terrain.

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‎‎L’OM devra en outre composer avec un calendrier chargé. Championnat, Ligue Europa puis Coupe de France à partir de décembre : les échéances vont s’accumuler et demanderont des solutions nombreuses à l’entraîneur. Dans ce contexte, une longue absence de Nnadi aurait représenté un sérieux coup dur, alors que le joueur espère justement profiter de cette saison pour s’imposer à Marseille.

‎‎Le pari physique derrière l’envie de revenir

‎‎La décision du Nigérian ne repose pas uniquement sur une volonté de raccourcir son passage à l’infirmerie. Son entourage insiste sur son désir de rester impliqué dans la vie du groupe. « Il ne peut pas abandonner le club à un moment pareil », explique Timur Daguev, qui rappelle également la confiance accordée au joueur par Bruno Genesio depuis son arrivée.

‎‎Nnadi, lui, a adressé un message particulièrement combatif aux supporters marseillais. « Si je peux fouler la pelouse, je donnerai 200%. Je me battrai pour chaque ballon, chaque mètre, chaque minute », promet-il. Avant de conclure avec une phrase qui résume parfaitement son état d’esprit : « Je donnerai tout pour ce club. À bientôt sur le terrain. »

‎‎Ce que révèle vraiment le choix de Tochukwu Nnadi

‎‎Le choix de Tochukwu Nnadi constitue un pari à double tranchant. D’un côté, le joueur espère gagner un temps précieux et retrouver ses coéquipiers bien avant le délai qu’aurait imposé une opération ; de l’autre, son entourage reconnaît ouvertement que cette stratégie comporte des risques et pourrait s’accompagner de douleurs.

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‎Le plus important reste donc l’évolution de son état physique. Pour l’heure, aucun retour précis n’est garanti. L’idée d’un retour après la prochaine trêve internationale est évoquée comme une possibilité, pas comme une certitude. Et c’est toute la nuance de cette histoire : Nnadi veut courir après le temps, mais son genou, lui, n’a aucune obligation de suivre le calendrier.