RC Lens : Toppmöller dévoile le plan stratégique pour sa défense

Dino Toppmöller ne réclame pas de renfort défensif immédiat au RC Lens après la rupture du ligament croisé antérieur de Maik Nawrocki et absent pour plusieurs mois. En conférence de presse avant la réception de Lorient, l’entraîneur allemand a expliqué pourquoi il privilégie pour l’instant les solutions déjà présentes dans son groupe.

RC Lens : Toppmöller ne veut pas recruter dans l’urgence

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La blessure de Maik Nawrocki constitue un nouveau coup dur pour la défense du RC Lens. Victime d’une rupture complète du ligament croisé antérieur samedi à Strasbourg, le défenseur central va devoir subir une intervention chirurgicale ce vendredi en Allemagne et devrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois.

Malgré cette longue indisponibilité, le Racing ne compte pas se précipiter sur le marché pour lui trouver un remplaçant. Face à la presse, Dino Toppmöller a confirmé que la direction lensoise privilégiait actuellement les solutions internes. « Avec l’absence de Maik, il faut être attentif, mais on n’est pas sur une recherche pour le remplacer tout de suite », a expliqué le technicien allemand.

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Cette position donne également un nouvel éclairage au maintien de Nidal Celik dans l’effectif. Alors que son prêt était encore évoqué le week-end dernier, le départ du jeune défenseur bosnien a finalement été stoppé en début de semaine. La gravité de la blessure de Nawrocki n’a pourtant été communiquée que plus tard, alors que le diagnostic avait déjà été établi après la rencontre à Strasbourg.

L’entraîneur mise sur plusieurs retours

Pour Toppmöller, l’effectif lensois dispose encore de plusieurs options pour composer sa défense. Jean-Clair Todibo, arrivé tardivement cet été, poursuit sa montée en puissance, tandis que Kyllian Antonio retrouvera prochainement le groupe après sa suspension.

« 𝑂𝑛 𝑎 ℎ𝑎̂𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖 » 🎙️



Revivez en intégralité la conférence de presse d'avant #RCLFCL, deuxième réception de la saison en @Ligue1, avec le coach Dino Toppmöller et le défenseur Ismaëlo Ganiou.



👉 https://t.co/wkj8CScuCI #JourDeConf pic.twitter.com/3TVyAfc0gc — Racing Club de Lens (@RCLens) September 3, 2026

Jonathan Gradit représente également une solution importante. Le défenseur de 33 ans a rejoué une heure avec la réserve le week-end dernier, après sa fracture tibia-péroné subie à l’entraînement fin novembre. « Il a eu de très bonnes sensations et il remonte vraiment en puissance », a assuré Toppmöller.

Le technicien allemand peut donc compter sur plusieurs profils défensifs. Samson Baidoo est également attendu dans environ deux mois. Il dispose ainsi de Ganiou, Todibo, Antonio, Celik, Gradit et Sagnan dans l’axe, avec Ruben Aguilar capable de dépanner. Le RC Lens conserve donc une marge de manœuvre, sans exclure totalement la possibilité d’un joker si la situation venait à évoluer.