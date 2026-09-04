Mercato FC Nantes : Rebondissement pour Yassine Benhattab

Le départ de Yassine Benhattab du FC Nantes est désormais imminent. L’ailier nantais a validé sa visite médicale avec Montpellier et doit officiellement rejoindre le club héraultais dans les prochaines heures.

Mercato FC Nantes : Yassine Benhattab tout proche de Montpellier

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Visite médicale réussie, accord finalisé, officialisation imminente. L’ailier du FC Nantes, Yassine Benhattab prépare ses valises pour le MHSC, concrétisant enfin l’un des ultimes départs attendus chez les Canaris, selon les informations de Bertrand Queneutte.

Aucun obstacle ne s’oppose désormais à l’opération. L’officialisation du transfert est attendue dans les prochaines heures. Le marché des transferts a officiellement fermé mardi soir, mais le départ de Benhattab devrait bien se concrétiser. Le dossier était déjà avancé avant la clôture du mercato.

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Yassine Benhattab devait être Montpelliérain depuis ce jeudi, mais un problème administratif bloque l’officialisation, selon les informations de l’insider Mohamed Ter. Montpellier devrait débourser environ 1 million d’euros pour s’attacher les services de l’ailier droit. Le joueur sort notamment d’un prêt au Stade de Reims, où il a évolué la saison dernière.

Millwall a merdé.

Pb administratif qui devrait se résoudre. Benhattab est donc en attente.



Si le administratif ne se règle pas, Issoufou reviendra à #MHSC.



Montpellier fait tout pr que le pb administratif se règle car compte absolument sur Benhattab.



#FCNantes #Milwall — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) September 3, 2026

Le Nantais n’a plus joué depuis le début de la saison. Mis à l’écart du groupe professionnel en raison de son départ annoncé, il n’a donc disputé aucune minute sous le maillot des Canaris. Sa condition physique reste par conséquent à parfaire.

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Sa préparation ayant été perturbée ces dernières semaines, Benhattab devra progressivement retrouver son meilleur niveau à Montpellier. Le jeune ailier va désormais tenter de relancer sa saison avec le club héraultais, actuellement troisième de Ligue 2. Sauf retournement de situation, son aventure à Nantes prendra officiellement fin dans quelques heures.