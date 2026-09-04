RC Lens : Nawrocki victime d’une rupture du ligament croisé

Le RC Lens devra composer sans Maik Nawrocki pendant plusieurs mois. Le défenseur polonais de 25 ans, sorti blessé contre Strasbourg samedi, souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur et va subir une opération chirurgicale, a confirmé le club artésien ce jeudi.

RC Lens : Maik Nawrocki gravement touché au genou

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Le verdict médical est tombé et il est particulièrement lourd pour Maik Nawrocki. Touché lors de la rencontre perdue contre Strasbourg (1-2), le défenseur du RC Lens souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur. Le numéro 3 lensois a dû quitter ses partenaires à l’heure de jeu, remplacé par Ruben Aguilar.

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Le club nordiste a officialisé la gravité de son état dans un communiqué publié ce jeudi matin. « Sérieusement touché, Maik Nawrocki souffre d’une rupture complète du ligament croisé antérieur et subira une opération chirurgicale », a indiqué le RC Lens. Le club précise également que son défenseur va entamer une période de convalescence de plusieurs mois et lui adresse ses meilleurs vœux de rétablissement.

Une recrue qui commençait à s’installer

Recruté pour environ 2,5 millions d’euros en provenance du Celtic Glasgow, Maik Nawrocki avait rapidement commencé à prendre une place dans le dispositif lensois. Le défenseur polonais, sous contrat jusqu’en 2030, avait notamment été titularisé lors des premières rencontres de la saison.

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Son arrivée faisait suite à une saison intéressante en Bundesliga 2 sous les couleurs de Hanovre. En 17 matchs disputés, Nawrocki avait inscrit trois buts et délivré trois passes décisives. Il voit donc son début d’aventure artésienne brutalement interrompu.

RC Lens encore privé d’un défenseur

Cette longue absence intervient au plus mauvais moment pour le RC Lens. Le secteur défensif artésien avait déjà été fragilisé par la blessure de Samson Baidoo, qui ne devrait pas retrouver les terrains avant la fin du mois d’octobre au moins. Le club nordiste a toutefois renforcé sa défense en fin de mercato avec l’arrivée de Jean-Clair Todibo sous la forme d’un prêt.

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Cette solution supplémentaire ne change rien au constat. Dino Toppmöller devra désormais composer pendant plusieurs mois sans Nawrocki, qui venait justement renforcer sa défense à trois.