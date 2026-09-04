Stade Rennais : Pluie de bonne nouvelle avant Angers SCO  

Les voyants sont au vert pour le Stade Rennais avant le choc face à Angers SCO en Ligue 1. Franck Haise pourra compter sur un effectif au complet.

Stade Rennais : Le point sur le groupe avant Angers SCO

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Avant de défier Angers ce dimanche pour la 3ᵉ journée de Ligue 1, le Stade Rennais fait le plein de confiance. Effectif quasi complet, retour annoncé du gardien Samba et dynamique offensive portée par Lepaul : les voyants sont au vert.

De leur côté, les Angevins veulent confirmer après leur succès à Auxerre. Battu d’entrée par Lille (0-2), le SCO a vite réagi à Auxerre (1-3). Les Angevins ont eu une préparation estivale solide. Forts de 4 victoires en 5 matchs amicaux, les hommes de Stéphane Gilli visent un maintien serein pour oublier leur 13ᵉ place de la saison passée.

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De son côté, Rennes pointe au 5ᵉ rang après deux scénarios spectaculaires au Roazhon Park : un nul face au PSG (2-2) et un succès arraché sur le fil contre Le Mans (3-2). Les recrues Cresswell, Thomasson et Soumaré se sont rapidement intégrées dans le onze de départ.

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Meilleur buteur du dernier exercice avec 21 réalisations, Estéban Lepaul retrouve son ancien club. Il a déjà inscrit 3 buts en 2 matchs cette saison. Il est en grande forme cette saison et pourra faire mal aux Angevins. Outre lui, Rennes a encore un autre détonateur offensif : Boulaye Dia. Le Sénégalais est aussi chaud pour faire trembler les filets.