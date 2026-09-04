OM : Hojbjerg se sacrifie, deux autres cadres disent non !

La situation financière de l’Olympique de Marseille pousse certains cadres à agir. Pierre-Emile Hojbjerg aurait accepté de faire un énorme sacrifice financier. Deux autres joueurs auraient refusé.

Hojbjerg baisse encore son salaire à l’OM

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L’Olympique de Marseille est secoué par une crise financière persistante. Le club phocéen doit réduire sa masse salariale afin de rentrer dans les clous de la DNCG et l’UEFA. Plusieurs joueurs comme Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Facundo Medina sont partis. Mais cela reste encore insuffisant.

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Certains éléments de l’équipe sont à présent invités à revoir leurs émoluments à la baisse. Sauf que l’unité est loin de régner au sein du vestiaire phocéen face à ces requêtes délicates. L’Équipe explique que Pierre-Emile Hojbjerg s’est distingué par son sens des responsabilités. Le milieu de terrain danois a accepté de réduire considérable son salaire à l’OM.

Geoffrey Kondogbia et Amine Harit disent non

Son comportement exemplaire apporte une bouffée d’oxygène aux finances marseillaises. Par contre, d’autres cadres de l’équipe affichent une fin de non-recevoir. Geoffrey Kondogbia et Amine Harit en font partie. Ces deux joueurs auraient refusé une nouvelle baisse salariale. Ils estiment avoir amplement contribué par leurs efforts passés.

Après s'être concentrés sur les ventes lors du mercato, les dirigeants de l'OM poursuivent la cure d'austérité en négociant avec leurs joueurs pour remodeler leurs revenus.

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Cette posture complique considérablement la stratégie de la direction de l’OM. Cette dernière est contrainte de multiplier les compromis. Des solutions alternatives ont par exemple été trouvées avec d’autres membres du groupe. Nayef Aguerd aurait ainsi accepté un différé de paiement sur une partie de ses émoluments.

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Tandis qu’Angel Gomes négocie un report de sa prime à la signature pour alléger la trésorerie de l’OM. Ces aménagements montrent à quel point l’OM se retrouve dans la crise. Chaque dossier nécessite un équilibre minutieux entre exigences financières et acceptation des joueurs.