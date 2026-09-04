Mercato Stade Rennais : Djaoui Cissé vers la Premier League ?

Djaoui Cissé est finalement resté au Stade Rennais, mais son avenir pourrait déjà s’écrire loin de la Bretagne. Alors qu’il était annoncé sur le départ cet été, le milieu intéresse Sunderland, qui pourrait passer à l’action lors du mercato 2027.

Mercato Stade Rennais : Sunderland cible Djaoui Cissé

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Poussé vers la sortie cet été, Djaoui Cissé poursuit finalement son aventure au Stade Rennais. Le milieu de 22 ans conserve une bonne cote sur le marché européen, selon GiveMeSport.

Rennes souhaitait pourtant s’en séparer. La concurrence de Valentin Rongier, Mahdi Camara et Adrien Thomasson a progressivement réduit son temps de jeu. Un accord existait bien avec le RC Strasbourg, seule destination souhaitée par le joueur. Les deux clubs n’ont pas trouvé d’entente financière.

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La Juventus a tenté sa chance dans les dernières heures du mercato. Mais le joueur a dit non. Sous contrat jusqu’en 2030, le milieu rennais suscite déjà des convoitises pour les prochaines échéances. Selon GiveMeSport, Sunderland suit de très près sa situation en vue d’un transfert ultérieur.

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Insatisfait de sa gestion récente, Cissé a choisi de confier ses intérêts à l’agence Sport Cover. Cette structure gère notamment Marcus Thuram et Brian Brobbey, l’actuel attaquant du club anglais. Ce rapprochement pourrait grandement faciliter de futures négociations avec les Black Cats, engagés cette saison en Ligue Europa.