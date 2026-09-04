FC Nantes : Mostafa Mohamed fait une promesse après son départ  

Mostafa Mohamed a choisi de parler peu. Quelques jours après avoir quitté le FC Nantes pour rejoindre Konyaspor, l’attaquant égyptien a livré ses premières impressions sur son nouveau club.

FC Nantes : Mostafa Mohamed veut tout rafler avec Konyaspor

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Transféré du FC Nantes à Konyaspor pour 1 million d’euros, Mostafa Mohamed retrouve la Turquie. Le Pharaon a signé un contrat de trois ans. Ce départ conclut une longue période de tensions sur les bords de l’Erdre, exacerbée par l’absence du joueur à l’entraînement cet été. Un soulagement pour les supporters.

L’ex-Canari a livré ses premiers mots dès son arrivée à l’aéroport de Konya, devançant l’annonce officielle du club. « Je ne dirai rien maintenant. Je répondrai sur le terrain », a-t-il affirmé. Mostafa Mohamed est chaud pour faire de dégâts dans le championnat turc.

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Désireux de se concentrer sur ses performances sportives, Mohamed a affiché ses ambitions pour son nouveau club, actuellement lanterne rouge de Süper Lig. « Je me sens très à l’aise. Konyaspor est un grand club. Je veux donner le meilleur de moi-même pour ce club. C’est tout. », a-t-il ajouté.

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Le Pharaon était en froid avec les dirigeants du FC Nantes. Les Kita ont réduit son salaire après la descente en deuxième division. Ce qui n’a pas plu au buteur. Il a d’abord séché la reprise de l’entraînement avant de finalement revenir à la Cité des Ducs. Le club l’a sanctionné et envoyé en équipe réserve. Mais ce sale temps est désormais terminé. Ce départ est un soulagement pour les Kita et Mostafa Mohamed.