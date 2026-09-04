OM-Paris FC : Bruno Genesio prévoit une dinguerie au milieu

Avec le choc OM-Paris FC, Bruno Genesio doit composer avec plusieurs blessures au milieu. Cela contraint l’entraîneur marseillais à revoir son onze de départ.

OM : Bruno Genesio avec une solution attendue contre Paris

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L’Olympique de Marseille est concentré sur la réception de Paris FC ce dimanche au Vélodrome. Les Phocéens n’abordent pas cette rencontre dans de meilleures conditions. Car Bruno Genesio fait face à un véritable casse-tête dans l’entrejeu.

L’entraîneur de l’OM a lui-même dressé un constat alarmant dans ce secteur de jeu, décimé par les blessures de Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi. Sans parler de Quinten Timber qui a rejoint Crystal Palace dans les ultimes heures du mercato. Bruno Genesio doit faire preuve d’ingéniosité pour combler ces absences.

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Faute d’options suffisantes, il envisage de repositionner Ulisses Garcia. Le latéral gauche suisse a déjà évolué au poste de milieu de terrain durant l’entraînement. « Il a déjà texté un peu plus au cœur du jeu », assurait l’entraîneur de l’OM devant la presse. Reste à savoir si ce scénario sera reconduit dimanche face au PFC.

Un milieu de terrain peu rassurant

Cette reconversion illustre en tout cas l’urgence de la situation. L’Olympique de Marseille a besoin de milieu de terrain. Même si Bruno Genesio refuse de céder au fatalisme. Pierre-Emile Hojbjerg, Angel Gomes et Himad Abdelli constituent les uniques cadres d’expérience dans ce secteur clé.

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Le moindre pépin physique pèserait très lourd sur le groupe de Bruno Genesio. Ce dernier n’hésite pas à convoquer de jeunes Minots pour ces rencontres. Les amoureux de l’Olympique de Marseille peuvent donc s’attendre à une petite surprise face au Paris FC ce dimanche. Son onze de départ sera scruté de très près.