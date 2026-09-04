PSG – AS Monaco : Les compos ! Enrique s’entête avec Dembélé

Luis Enrique est bien déterminé à ménager Ousmane Dembélé en ce début de saison. Pour la troisième journée de Ligue 1 contre l’AS Monaco, l’attaquant du PSG démarre encore sur le banc.

PSG – AS Monaco : Akliouche titulaire, Dembélé sur le banc

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Le PSG fait son grand retour au Parc des Princes plus de trois mois après son dernier match dans son stade, avec la réception de l’AS Monaco ce vendredi à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Bien avant le coup d’envoi de la rencontre, les regards se sont immédiatement posés sur l’état de la pelouse de l’enceinte parisienne, deux semaines après l’inversion de Paris SG – Stade Rennais.

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Pour rappel, la pelouse du Parc des Princes avait été jugée impraticable et la rencontre s’était finalement tenue au Roazhon Park. Mais après avoir reçu sa nouvelle pelouse en provenance d’Irlande, le club de la capitale est bien en capacité d’accueillir un match de Ligue 1.

Et cela commence par l’actuel leader de Ligue 1 : l’AS Monaco. Luis Enrique a, comme toujours, fait pas mal de changements dans son onze de départ. L’une des inconnues du jour était le statut d’Ousmane Dembélé, de retour ce vendredi, et le Ballon d’Or est finalement remplaçant.

Pour le reste de la composition du Paris Saint-Germain contre les hommes de Filipe Luis, Matvey Safonov sera évidemment dans le but, protégé par une ligne de quatre composée d’Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Warren Zaïre-Emery, Lucas Digne n’ayant pas été retenu dans le groupe pour cette rencontre.

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Comme annoncé par Luis Enrique hier en conférence de presse, Joao Neves est titulaire au milieu du terrain et il est associé à Vitinha et Fabian Ruiz. Devant, Désiré Doué est titulaire, vraisemblablement côté droit, et il est associé à Maghnes Akliouche dans l’axe et Kvhicha Kvaratskhelia côté gauche.

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Côté Monaco, la composition qui va défier le PSG est plus ou mions celle annoncée par la presse du jour. Malgré son transfert avorté à Chelsea, Lamine Camara est bien titulaire dans l’entrejeu aux côtéd de Denis Zakaria et le meneur de jeu Aleksandr Golovin, bien qu’en instance de départ vers la Russie. La pointe de l’attaque est occupée par Paris Brunner, la révélation de ce début de saison.

La composition du PSG contre Monaco

Gardien : Safonov

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Défenseurs : Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, Zaïre-Emery

Milieux : Neves, Vitinha, Ruiz

Attaquants : Doué, Akliouche, Kvaraskhelia.

Le onze de l’AS Monaco

Gardien : Hradecky

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Défenseurs : Vanderson, Sané, Dier, Nazinho

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Attaquants : Golovine, Idumbo – Brunner.