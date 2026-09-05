OGC Nice – Mans : renfort inattendu dans le groupe d’Olivier Pantaloni

L’OGC Nice reçoit Le Mans FC ce samedi à 20h45 pour la troisième journée de Ligue 1. Olivier Pantaloni a convoqué 21 joueurs pour cette rencontre, avec notamment Mohamed Amoura, appelé pour la pr

OGC Nice – Mans : Mohamed Amoura convoqué pour la première fois

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Arrivé cet été, Mohamed Amoura figure pour la première fois dans le groupe de l’OGC Nice. L’attaquant algérien fait partie des 21 joueurs retenus par Olivier Pantaloni pour la réception du Mans FC. Le technicien niçois pourra également compter sur une autre recrue, Niels Nkounkou. Ali Abdi effectue de son côté son retour dans le groupe après avoir été éloigné des terrains par une blessure.

Le groupe niçois reste toutefois privé de plusieurs joueurs. Laurent Abergel, Moïse Bombito et Morgan Sanson sont toujours blessés et ne pourront pas participer à cette troisième journée de championnat. Hamza Koutoune et Zoumana Diallo n’ont également pas été convoqués par Olivier Pantaloni pour cette rencontre face au Mans FC.

Nice et Le Mans cherchent leur première victoire

Après deux journées, l’OGC Nice et Le Mans FC affichent le même bilan avec un nul, une défaite et un point au compteur. Le Gym occupe actuellement la 17e place, tandis que le club manceau est 13e.

Cette rencontre représente donc une nouvelle occasion pour les deux équipes de décrocher leur première victoire de la saison en Ligue 1. Pour Nice, la présence de Mohamed Amoura constitue l’undes principaux renforts avant ce rendez-vous à domicile.

Le groupe niçois

Gardiens : Boulhendi, Diouf, Ponsot

Défenseurs : Abdelmonem, Abdi, Clauss, Mandza, A. Mendy, Morana, Ndayishimiye, Nkounkou

À voir

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Milieux : A.Camara, Coulibaly, Everton, Witsel

Attaquants : Amoura, Diop, Hein, Jansson, Ngoumou, Wahi.