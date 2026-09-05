AS Monaco : Filipe Luís fixe l’avenir de Aleksandr Golovin

Aleksandr Golovin pourrait encore quitter l’AS Monaco pour retourner en Russie, où le mercato reste ouvert jusqu’au 10 septembre. Malgré les intérêts du Zenit Saint-Pétersbourg et du Spartak Moscou, Filipe Luís espère conserver son milieu offensif de 30 ans.

AS Monaco : Aleksandr Golovin vers un départ

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L’avenir d’Aleksandr Golovin reste incertain à l’AS Monaco. Alors que le mercato français a fermé ses portes, le marché russe offre encore une possibilité de départ au milieu offensif, dont le contrat avec le club de la Principauté court jusqu’en 2029.

Deux clubs russes, Zenit Saint-Pétersbourg et le Spartak Moscou sont intéressés par le joueur arrivé à Monaco en 2018. Le premier avait déjà entamé des discussions cet été. Des clubs saoudiens s’étaient également renseignés, tandis que Monaco avait fixé le prix de son joueur à 25 millions d’euros.

Séduit par l’idée d’un retour dans son pays, Golovin pourrait donc profiter des derniers jours du mercato russe pour quitter l’AS Monaco. Une perspective qui ne réjouit pas Filipe Luís. L’entraîneur monégasque compte sur le Russe depuis le début de la saison et l’a encore titularisé vendredi lors du succès obtenu au Parc des Princes. Golovin a ainsi disputé trois rencontres de Ligue 1 cette saison.

Filipe Luís espère conserver Golovin

Interrogé par Ligue 1+ sur un éventuel départ, le technicien brésilien n’a pas caché son souhait de conserver son joueur. « Honnêtement je ne sais pas. J’espère qu’il va rester, c’est un joueur fantastique », a-t-il déclaré.

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Filipe Luís a également souligné les qualités de son milieu offensif : « C’est difficile de trouver un joueur aussi fort que lui, il a créé des occasions, il a cette justesse technique, il sait tout faire, c’est un joueur de très haut niveau. Il est très important », a-t-il laissé entendre.