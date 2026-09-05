FC Nantes :  Yassine Benhattab veut tout rafler en Ligue 2

Yassine Benhattab se fixe des objectifs après son départ du FC Nantes cet été. Le crack français veut aider Montpellier à se relever.

FC Nantes : Yassine Benhattab vise du lourd à Montpellier

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Un nouveau départ à Montpellier pour Yassine Benhattab, transféré du FC Nantes. Le transfert de l’ailier droit est officialisé. Le MHSC débourse un million d’euros pour attirer le joueur nantais. L’opération était attendue.

Sitôt arrivé, le néo-Montpelliérain s’exprime sur le site du club héraultais et sur Instagram pour exprimer sa joie. « Je suis très content d’être ici et j’espère que nous allons passer une bonne saison », confie-t-il, ravi de retrouver d’anciens camarades comme Simon Ngapandouetnbu, fréquenté sur les bancs de l’école.

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Florian Tardieu, Yanis Zouaoui, Théo Chennahi et Nabil Homssa font notamment partie des joueurs qu’il côtoie désormais à Montpellier. Les retrouvailles amicales accompagnent des ambitions élevées. Déterminé à s’imposer en marquant et en délivrant des passes décisives, le joueur vise ouvertement le haut du tableau pour ramener le club vers les sommets.

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L’ancien Nantais promet de tout donner pour ses nouveaux supporters. Sur Instagram, le natif de Marseille célèbre ce transfert sans adresser de message d’adieu à Nantes pour l’instant. Arborant son numéro 10, il promet de travailler dur sous ses nouvelles couleurs.