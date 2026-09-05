PSG – AS Monaco : Filipe Luis calme l’enthousiasme de Petit

L’AS Monaco s’est offert le PSG hier soir au Parc des Princes. Une victoire saluée par Emmanuel Petit qui aimerait voir le club monégasque titiller le champion de France cette saison. Sauf que Filipe Luis refuse de tomber dans l’euphorie après seulement trois matchs.

Emmanuel Petit : « Je veux que Monaco soit le club qui embêtera le PSG cette saison »

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Emmanuel Petit aimerait voir l’AS Monaco s’inscrire dans la même lignée que le RC Lens la saison dernière. Invité dans l’émission Rothen s’enflamme, l’ancien joueur monégasque affiche sa volonté de voir les hommes de Filipe Luis donné du fil à retordre aux Rouge et Bleu cette saison.

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💥 Manu Petit : "Je veux que Monaco fasse ce que Lens a fait la saison passée : être le club qui embêtera le PSG le plus longtemps possible. Quand tu es capable de les faire douter, mais que tu fais une saison aussi pourrie, ce n'est pas normal. J'en ai marre d'avoir des mecs qui… pic.twitter.com/M3aiZLft9I — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 4, 2026

« Je veux que Monaco fasse ce que Lens a fait la saison passée : être le club qui embêtera le PSG le plus longtemps possible. Quand tu es capable de les faire douter, mais que tu fais une saison aussi pourrie, ce n’est pas normal. J’en ai marre d’avoir des mecs qui choisissent leurs matchs », a déclaré le Champion du monde 1998 sur les antennes de RMC Sport. De son côté, l’entraîneur de l’ASM préfère garder la tête froide.

Filipe Luis refuse de s’enflammer déjà

L’AS Monaco de Filipe Luis impressionne. Vainqueur du PSG au Parc des Princes (1-2), vendredi soir, le club de la Principauté occupe fièrement la première place du championnat. Mais les Monégasques ont surtout pris 7 points d’avance sur le Paris Saint-Germain suite à ce succès.

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Pour autant, le coach des pensionnaires de Louis II refuse déjà de se voir comme le successeur du Paris SG ou même comme le principal adversaire de la bande à Ousmane Dembélé pour le titre de champion de France au terme de la saison.

« Il est vrai que c’est un très bon début de saison pour nous, mais je reste malgré tout calme, car je veux que l’on avance match après match. En tout cas, je suis très content de la performance de mes joueurs, je suis fier de ce qu’ils ont fait aujourd’hui (vendredi), notamment du comportement et du courage dont ils ont fait preuve !

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D’autant qu’ils affrontaient la meilleure équipe du Monde actuellement, pas seulement par la qualité de ses membres, mais aussi tactiquement. Je suis donc encore une fois très satisfait de mes joueurs, mais en tant que coach, je ne peux que me tourner dès maintenant vers le prochain rendez-vous. Nous ne pouvons pas regarder loin, car dans ce job d’entraîneur, on vit semaine après semaine.

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Mon boulot, au-delà des résultats, c’est de tirer le maximum de mes joueurs et de les rendre meilleurs chaque jour ! C’est pour cela que je suis content ce soir, car c’est toujours plus simple lorsque nous gagnons », a expliqué Filipe Luis devant les journalistes.

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