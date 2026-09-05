FC Nantes : Terrible coup dur pour Alexis Mirbach

Mauvaise nouvelle pour le FC Nantes. Le gardien de but, Alexis Mirbach contracte une grave blessure et pourrait passer sur le billard.

FC Nantes : Alexis Mirbach blessé

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C’est une mauvaise nouvelle qui tombe au pire moment pour le FC Nantes. À deux jours de la réception de Nancy à La Beaujoire, les Canaris doivent composer avec la blessure sérieuse d’Alexis Mirbach, selon les informations de Maxence Jamin. Le jeune gardien pourrait même passer par la case opération.

Le portier nantais se serait blessé au ménisque. Une information rapportée par le consultant de TéléNantes Maxence Jamin, qui a livré des nouvelles peu rassurantes sur la situation du jeune gardien. « Notre jeune portier Alexis Mirbach s’est blessé au ménisque et pourrait subir une opération dans les prochains jours… », a-t-il indiqué.

Notre jeune portier Alexis Mirbach s’est blessé au ménisque et pourrait subir une opération dans les prochains jours…#FCNantes pic.twitter.com/D5VIIBAFbr — Maxence JAMIN (@Maxence_Jamin) September 4, 2026

Pour l’heure, aucune intervention n’est officiellement confirmée. L’hypothèse existe toutefois bel et bien. Si une opération venait à être décidée, Alexis Mirbach pourrait alors manquer plusieurs rencontres. La durée exacte de son absence dépendra notamment des prochains examens et de la décision du staff médical.

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Cette blessure représente un véritable coup d’arrêt pour le jeune portier. Depuis le début de la saison, son nom revenait régulièrement dans les discussions autour du FC Nantes. Plusieurs supporters souhaitaient notamment le voir obtenir sa chance avec l’équipe professionnelle.

Cette attente s’expliquait aussi par les prestations de Maxime Dupé. Toujours installé comme numéro 1 dans la hiérarchie, le gardien nantais n’a pas totalement rassuré depuis la reprise. Dans ce contexte, Alexis Mirbach apparaissait comme une alternative solide. Son profil a progressivement séduit une partie du public, qui espérait le voir à l’œuvre lors des prochaines journées. Une opportunité pouvait donc se présenter au jeune gardien.

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Sa blessure au ménisque bouleverse en effet les plans. Même si son indisponibilité reste encore inconnue, une éventuelle opération réduirait forcément ses chances de s’installer rapidement dans le groupe professionnel. Grégory Poirier devra donc continuer à s’appuyer sur Maxime Dupé et les autres gardiens disponibles.