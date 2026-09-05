FC Nantes : Trois forfaits avant le choc face à Nancy  

Un coup dur s’abat sur le FC Nantes avant de recevoir Nancy. L’entraîneur Grégory Poirier doit composer avec une cascade de blessures pour cette 5e journée de Ligue 2.

FC Nantes : Coups durs confirmés avant Nancy

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Le FC Nantes devra encore composer avec plusieurs absences pour tenter de décrocher sa première victoire de la saison. Face à Nancy, lundi soir à la Beaujoire, les Canaris seront privés de Killian Corredor et Fabien Centonze. Mais la mauvaise nouvelle vient surtout d’Alexis Mirbach. Le deuxième gardien nantais s’est gravement blessé au genou et pourrait être indisponible plusieurs semaines.

Pour sa première rencontre à domicile sur le banc du FCN, Grégory Poirier devra donc adapter son groupe. Killian Corredor, touché aux ischio-jambiers, manquera à l’appel. Fabien Centonze, lui, reste également à l’infirmerie en raison d’une blessure au genou.

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Concernant Corredor, l’entraîneur nantais s’attend à une absence qui pourrait se prolonger. « Encore une semaine, ça se peut qu’on ne le revoie qu’après la trêve », a expliqué Grégory Poirier ce samedi. L’attaquant pourrait ainsi manquer le rendez-vous face à Nancy.

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Le FC Nantes pourra toutefois compter sur deux retours. Ignatius Ganago, absent lors du match nul spectaculaire contre Guingamp (3-3), devrait retrouver le groupe. Sekou Doucouré fera également son retour.

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La situation est plus préoccupante pour Alexis Mirbach. Le jeune gardien de 21 ans s’est blessé jeudi, lors d’un entraînement. Les examens ont révélé une lésion au ménisque. Le portier a passé une IRM samedi matin. Le FC Nantes devrait connaître la durée exacte de son indisponibilité. Une intervention chirurgicale au genou n’est pas exclue.

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Cette blessure pose surtout un problème d’effectif. Avec Mirbach absent, Maxime Dupé devient le seul gardien expérimenté disponible chez les professionnels. Yanel Zézé, troisième gardien, réalise de bonnes séances, mais Grégory Poirier estime que cela ne suffit pas pour assurer la profondeur nécessaire à son groupe. Le FC Nantes pourrait donc se tourner vers le marché des jokers ou des joueurs libres afin de renforcer ce secteur.

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