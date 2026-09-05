Mercato ASSE : les débuts tonitruants de Thierno Ballo

Recruté cet été en provenance du Wolfsberger AC pour 2,65 millions d’euros, Thierno Ballo réalise un début de saison remarqué avec l’ASSE : 4 buts et 2 passes décisives en quatre journées de Ligue 2. Décisif à chaque rencontre, l’attaquant stéphanois a également été retenu dans le 11 type officiel de la 4e journée après son doublé à Dijon.

Mercato ASSE : Thierno Ballo décisif à chaque rencontre

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Thierno Ballo n’a pas attendu longtemps pour prendre ses marques avec les Verts. Malgré un temps de jeu géré par Ian Cathro, le joueur offensif de 24 ans s’est montré décisif lors des quatre premières journées de Ligue 2.

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Son dernier coup d’éclat remonte au déplacement à Dijon, où il a inscrit un doublé lors de la victoire stéphanoise (3-2). Une performance qui lui a permis de figurer dans le 11 type officiel de la quatrième journée, aux côtés notamment de Téji Savanier. Après quatre rencontres, son bilan est particulièrement impressionnant avec 4 buts et 2 passes décisives.

Une efficacité supérieure à celle de la saison dernière

Cette réussite tranche avec ses statistiques de l’exercice précédent. En 43 rencontres disputées, Thierno Ballo n’avait inscrit qu’un seul but et délivré dix passes décisives. Il lui a donc fallu seulement quatre matchs avec l’AS Saint-Étienne pour dépasser largement son précédent total de buts.

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Son rendement est également remarquable au regard de son temps de jeu. L’attaquant stéphanois a disputé 255 minutes depuis le début du championnat, soit une action décisive toutes les 42 minutes et un but toutes les 64 minutes.

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Alors que l’ASSE s’apprête à recevoir Montpellier samedi à Geoffroy-Guichard, Thierno Ballo arrive donc avec une confiance maximale. Avec quatre buts et deux passes décisives, il partage actuellement avec Irvin Cardona le statut de joueur le plus décisif des Verts.