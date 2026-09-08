Ligue 1 : Voici le vrai Top 10 meilleurs buteurs des 3 premières journées

Trois joueurs se partagent la tête du classement du Top 10 meilleurs buteurs de Ligue 1 après trois journées, avec quatre réalisations chacun : Kamory Doumbia, Amine Gouiri et Lassine Sinayoko. Sauf que ce tableau oublie une donnée simple : tous n’ont pas passé le même temps sur le terrain. Une fois les buts rapportés aux minutes réellement jouées, la hiérarchie change.

La méthode pour dénicher le Top 10 meilleurs buteurs de Ligue 1

La suite après cette publicité

Nous avons divisé le nombre de buts de chaque joueur par son temps de jeu, ramené à 90 minutes, en ne retenant que ceux qui ont marqué au moins deux fois. Les minutes proviennent des relevés de FBref arrêtés au 7 septembre 2026 et révèlent que le meilleur buteur de Ligue 1 est en réalité Samuel Amo-Ameyaw (2 buts) du Racing Clubd de Strasbourg. Il est suivi de Kamory Doumbia (4 buts) du Stade brestois qui lui arrive avant Lassine Sinayoko du Paris FC (4 buts).

Le vrai Top 10 des buteurs de Ligue 1

Top 10 des buteurs de Ligue 1 au temps de jeu # Joueur Buts Min Min/but Buts/90 1 Samuel Amo-Ameyaw Strasbourg 2 111 56 1,62 2 Kamory Doumbia Brest 4 236 59 1,53 3 Lassine Sinayoko Paris FC 4 257 64 1,40 4 Amine Gouiri Marseille 4 270 68 1,33 5 Ferran Torres Paris SG 2 144 72 1,25 6 Louis Mafouta Le Mans 3 242 81 1,12 7 Esteban Lepaul Rennes 3 268 89 1,01 8 Florian Thauvin Lens 3 270 90 1,00 9 Paris Brunner Monaco 2 208 104 0,87 10 Gessime Yassine Strasbourg 2 257 129 0,70

Amo-Ameyaw, l’homme le plus rentable du championnat

L’Anglais de Strasbourg n’a débuté qu’une rencontre sur trois. Avec 111 minutes au compteur, il a trouvé la faille toutes les 56 minutes, meilleur ratio du championnat. Kamory Doumbia le suit à 59 minutes par but, Lassine Sinayoko à 64.

Amine Gouiri, lui, n’a pas quitté la pelouse une seule seconde. Ses quatre buts pèsent donc moins lourd au ratio que ceux de Doumbia, sorti ou entré en cours de match sur ces trois journées.

Le cas Florian Thauvin

Les trois buts de Florian Thauvin ont tous été inscrits sur penalty. Dans le jeu, le Lensois n’a rien marqué depuis le début de la saison. Lassine Sinayoko a converti deux penalties sur ses quatre buts, Gouiri, Doumbia, Mafouta et Lepaul un chacun. Amo-Ameyaw, Ferran Torres, Brunner et Yassine ont marqué tous leurs buts dans le jeu.

À voir

Mercato OGC Nice : Trois renforts ciblés après la blessure de Mendy

Un absent de ce top 10 : Marquinhos. Le défenseur du Paris SG a marqué deux fois en 270 minutes, soit 0,67 but par 90 minutes. Il termine onzième.