Ligue 1 : Voici le vrai Top 10 meilleurs buteurs des 3 premières journées

Durée de lecture : 2 minutes
Samuel Amo-Ameyaw
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Trois joueurs se partagent la tête du classement du Top 10 meilleurs buteurs de Ligue 1 après trois journées, avec quatre réalisations chacun : Kamory Doumbia, Amine Gouiri et Lassine Sinayoko. Sauf que ce tableau oublie une donnée simple : tous n’ont pas passé le même temps sur le terrain. Une fois les buts rapportés aux minutes réellement jouées, la hiérarchie change.

La méthode pour dénicher le Top 10 meilleurs buteurs de Ligue 1

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Nous avons divisé le nombre de buts de chaque joueur par son temps de jeu, ramené à 90 minutes, en ne retenant que ceux qui ont marqué au moins deux fois. Les minutes proviennent des relevés de FBref arrêtés au 7 septembre 2026 et révèlent que le meilleur buteur de Ligue 1 est en réalité Samuel Amo-Ameyaw (2 buts) du Racing Clubd de Strasbourg. Il est suivi de Kamory Doumbia (4 buts) du Stade brestois qui lui arrive avant Lassine Sinayoko du Paris FC (4 buts).

Le vrai Top 10 des buteurs de Ligue 1

Top 10 des buteurs de Ligue 1 au temps de jeu
#JoueurButsMinMin/butButs/90
1StrasbourgSamuel Amo-AmeyawStrasbourg2 buts en 111 min · 1 but/56 min2111561,62
2BrestKamory DoumbiaBrest4 buts en 236 min · 1 but/59 min4236591,53
3Paris FCLassine SinayokoParis FC4 buts en 257 min · 1 but/64 min4257641,40
4MarseilleAmine GouiriMarseille4 buts en 270 min · 1 but/68 min4270681,33
5Paris SGFerran TorresParis SG2 buts en 144 min · 1 but/72 min2144721,25
6Le MansLouis MafoutaLe Mans3 buts en 242 min · 1 but/81 min3242811,12
7RennesEsteban LepaulRennes3 buts en 268 min · 1 but/89 min3268891,01
8LensFlorian ThauvinLens3 buts en 270 min · 1 but/90 min3270901,00
9MonacoParis BrunnerMonaco2 buts en 208 min · 1 but/104 min22081040,87
10StrasbourgGessime YassineStrasbourg2 buts en 257 min · 1 but/129 min22571290,70
Buts rapportés aux minutes jouées, 3 premières journées de Ligue 1 2026-2027. Minimum 2 buts. Source : FBref, au 7 septembre 2026.

Amo-Ameyaw, l’homme le plus rentable du championnat

L’Anglais de Strasbourg n’a débuté qu’une rencontre sur trois. Avec 111 minutes au compteur, il a trouvé la faille toutes les 56 minutes, meilleur ratio du championnat. Kamory Doumbia le suit à 59 minutes par but, Lassine Sinayoko à 64.

Amine Gouiri, lui, n’a pas quitté la pelouse une seule seconde. Ses quatre buts pèsent donc moins lourd au ratio que ceux de Doumbia, sorti ou entré en cours de match sur ces trois journées.

Le cas Florian Thauvin

Les trois buts de Florian Thauvin ont tous été inscrits sur penalty. Dans le jeu, le Lensois n’a rien marqué depuis le début de la saison. Lassine Sinayoko a converti deux penalties sur ses quatre buts, Gouiri, Doumbia, Mafouta et Lepaul un chacun. Amo-Ameyaw, Ferran Torres, Brunner et Yassine ont marqué tous leurs buts dans le jeu.

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Un absent de ce top 10 : Marquinhos. Le défenseur du Paris SG a marqué deux fois en 270 minutes, soit 0,67 but par 90 minutes. Il termine onzième.

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