OM Mercato : Un crack allemand pour oublier Geronimo Rulli ?

Alors que Geronimo Rulli s’apprête à retourner à Manchester City, l’OM serait sur les traces d’un gardien de but allemand pour renforcer l’effectif de Bruno Genesio avant la clôture du mercato estival.

OM Mercato : Grégory Lorenzi cible un gardien de Bundesliga

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À la recherche d’un gardien de but pour compenser le départ à venir de Geronimo Rulli à Manchester City, Grégory Lorenzi aurait ajouté le nom de Noah Atubolu sur la liste de ses besoins pour ce mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le SC Fribourg, le portier de 24 ans est très courtisé en Europe, puisque le Napoli et Bournemouth seraient aussi intéressés par son renfort.

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D’après les informations du journal Bild, le directeur sportif de l’OM ferait le forcing pour convaincre Noah Atubolu de rejoindre le collectif de Bruno Genesio cet été. Toujours selon la même source, le natif de Freiburg im Breisgau serait ouvert à un changement cet été, mais à une seule condition.

Noah Atubolu veut une place de titulaire

Récemment, Foot Mercato assurait que la priorité de l’OM pour remplacer Geronimo Rulli se nomme Guillaume Restes. Le dernier rempart de Toulouse FC serait d’ailleurs très motivé à l’idée de rejoindre le club olympien.

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Mais à en croire Kicker, l’assurance d’une place de titulaire pourrait convaincre Noah Atubolu de quitter Fribourg pour l’Olympique de Marseille. Mais il faudra compter avec la concurrence de la Juventus Turin, du Napoli et de Bournemouth. Affaire à suivre…

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