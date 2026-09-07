Mercato Monaco : Nouvelle attaque inattendue pour Lamine Camara

Lamine Camara, resté à l’AS Monaco après l’échec de son transfert à Chelsea, suscite désormais l’intérêt de Manchester City. Les Citizens, comme Arsenal, Liverpool et Chelsea, ont envoyé des observateurs pour suivre sa prestation lors de la victoire monégasque (2-1) contre le PSG vendredi.

Mercato AS Monaco : Lamine Camara toujours suivi en Premier League

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Le mercato estival n’a pas permis à Lamine Camara de rejoindre la Premier League. Alors qu’un accord de 55 millions d’euros avait été trouvé entre Monaco et Chelsea pour le transfert du milieu de 22 ans, l’opération a finalement été abandonnée par le club de la Principauté dans les dernières heures du marché.

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Chelsea cherchait alors à remplacer Enzo Fernandez, parti à Manchester City pour 125 millions de livres. Malgré cet échec, les Blues continuent de suivre le joueur, tandis que Liverpool reste également attentif à sa situation en vue d’une éventuelle opération en 2027.

Manchester City entre dans la course

Le club mancunien s’ajoute désormais à la liste des prétendants. Selon les informations rapportées par TEAMtalk, Manchester City figurait parmi les clubs représentés vendredi au Parc des Princes pour observer Lamine Camara face au PSG. Arsenal était également présent, portant à quatre le nombre de grands clubs anglais ayant envoyé des observateurs lors de cette rencontre.

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The race to sign Lamine Camara is set to erupt in 2027 after scouts from Liverpool and Chelsea, amongst others, all watched the midfielder star in Monaco's win at PSG on Friday night 🔥@GraemeBailey ✍️ | #LFC #CFChttps://t.co/BsQd5iCGYl — TEAMtalk (@TEAMtalk) September 6, 2026

Cette présence intervient quelques jours après le transfert d’Enzo Fernandez à Manchester City. Les Citizens ont également renforcé leur milieu de terrain cet été avec Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi, mais le profil de Camara continue donc d’être suivi par le club anglais.

Camara sous contrat jusqu’en 2029

Resté à Monaco, Lamine Camara a rapidement retrouvé une place dans le onze de départ. Titulaire pour la troisième journée consécutive en Ligue 1, il a participé au succès monégasque contre le PSG (2-1) vendredi dernier. Une prestation observée par plusieurs de ses prétendants anglais.

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