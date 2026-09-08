Mercato OGC Nice : Trois renforts ciblés après la blessure de Mendy

L’OGC Nice étudie la possibilité de recruter un joker médical après la grave blessure d’Antoine Mendy, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Trois défenseurs sont déjà ciblés par le Gym pour renforcer une défense privée de son titulaire pendant plusieurs mois.

Mercato OGC Nice : Trois profils étudiés par le Gym

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La blessure d’Antoine Mendy a rapidement rebattu les cartes du mercato niçois. Touché lors du match nul contre Le Mans (1-1), samedi, le défenseur de 22 ans s’est blessé à la 86e minute, quelques instants seulement après son entrée en jeu. Les examens passés dimanche ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, synonyme de longue absence.

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Face à cette situation, la direction niçoise explore la piste d’un joker médical. Selon Nice-Matin, trois noms sont évoqués pour venir compléter le secteur défensif affaibli : Emmanuel Biumla, Isaak Touré et Alidu Seidu. Le premier évolue à Angers SCO. À 21 ans, le défenseur central n’a encore disputé aucune minute en Ligue 1 cette saison. Il avait toutefois participé à neuf rencontres lors du précédent exercice et reste sous contrat avec le club angevin jusqu’en 2028.

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International français chez les jeunes, Biumla compte notamment sept sélections et un but avec les U20. Isaak Touré présente également un profil de jeune défenseur en quête de temps de jeu. Le joueur de 21 ans, qui appartient au FC Lorient jusqu’en 2028, n’a pas encore joué en Ligue 1 cette saison. Avec ses 2,06 m, l’ancien Marseillais dispose néanmoins d’un profil physique particulier. Il a également connu les sélections françaises de jeunes jusqu’aux U21.

Seidu offre davantage de garanties immédiates

La troisième piste apparaît plus expérimentée. Alidu Seidu, défenseur ghanéen de 26 ans évoluant au Stade Rennais, a disputé 21 matchs de Ligue 1 la saison dernière, avec une moyenne de 63 minutes par rencontre.

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Son profil ressort également favorablement dans une projection réalisée par Data’Scout pour une éventuelle arrivée à l’OGC Nice. L’outil lui attribue une compatibilité de 64/100, correspondant à un « pari raisonnable », et le classe troisième parmi les profils comparables au poste, avec une note de 66, à égalité avec Antoine Mendy.

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Nice doit désormais déterminer quel profil correspond le mieux à ses besoins pour compenser l’absence de Mendy.