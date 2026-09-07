Mercato FC Nantes : Kita cherche un nouveau gardien de but  

Le FC Nantes est déjà dans le dur en Ligue 2. Pour sortir de cette mauvaise passe, la direction nantaise envisage de retoucher son effectif et cherche un nouveau gardien de but.

Mercato : Le FC Nantes veut changer de gardien

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Un point pris sur douze possibles. Le bilan comptable du FC Nantes inquiète avant la réception de Nancy. Pour sortir de la crise, la direction nantaise s’active en coulisses et vise un nouveau gardien de but, selon Mohamed Toubache-Ter.

Le mercato a fermé ses portes il y a une semaine, mais les règles permettent encore d’engager un joker évoluant en France. Une cible prioritaire fait l’unanimité chez les Canaris : Gaëtan Poussin. Ancien joueur des Girondins de Bordeaux, le portier garde aujourd’hui les cages du Red Star.

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Cette piste découle d’une crise de résultats. Avec onze buts encaissés en seulement quatre matchs de Ligue 2, Maxime Dupé se retrouve menacé. Selon l’insider Mohamed Toubache-Ter, les dirigeants ne cherchent pas un remplaçant, mais bien un nouveau titulaire.

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Le message a d’ailleurs été transmis à Gaëtan Poussin, emballé par le projet. Le Red Star refuse toutefois de libérer son joueur de 27 ans, sous contrat jusqu’en 2027, pour ne pas renforcer un concurrent direct. Le dossier s’annonce donc complexe pour l’entraîneur Grégory Poirier et sa direction. Maxime Dupé, 33 ans, semble consommer tout son crédit auprès de Nantes et pourrait commencer par cirer le banc.