Mercato FC Nantes : La réponse tombe pour Gaëtan Poussin

Les dirigeants du FC Nantes poussent pour recruter Gaëtan Poussin. Mais le Red Star dit non au départ de son gardien de but.

Mercato FC Nantes : Gaëtan Poussin veut venir à Nantes

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Le FC Nantes pourrait créer la surprise dans les buts. Alors que Maxime Dupé avait été recruté cet été pour occuper le poste de numéro 1, les Canaris auraient désormais jeté leur dévolu sur Gaëtan Poussin, selon L’Equipe. Le gardien du Red Star aurait même donné son accord de principe pour rejoindre Nantes.

Selon les informations de Mohamed Toubache-TER, le club nantais ne chercherait plus seulement une solution pour pallier la blessure d’Alexis Mirbach. Nantes souhaiterait désormais recruter un véritable gardien titulaire. Dans cette optique, Gaëtan Poussin serait devenu la priorité des dirigeants.

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À 27 ans, le portier du Red Star aurait été approché par le FC Nantes. Les Canaris souhaitent lui confier les clés du poste et en faire leur nouveau numéro 1. Une proposition qui aurait convaincu Poussin. Le gardien serait favorable à une arrivée à Nantes. Seulement, son club actuel ne l’entend pas de cette oreille. Sous contrat avec le Red Star jusqu’en 2027, le gardien reste retenu par le club audonien, qui s’opposerait à son départ.

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Revenu au FC Nantes cet été, Maxime Dupé avait été présenté comme le gardien numéro 1. Mais ses premières prestations de la saison n’auraient pas totalement convaincu. Si Nantes parvient à attirer Gaëtan Poussin, une nouvelle hiérarchie pourrait s’installer dans les buts. Pour les dirigeants, il faudra toutefois convaincre le Red Star de laisser partir un joueur encore lié au club. Pour l’instant, la formation francilienne reste ferme. Poussin veut Nantes, mais le Red Star bloque son transfert.