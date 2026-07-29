Mercato OM : Lorenzi creuse une arrivée surprise en Belgique

Le mercato de l’OM réserve encore son lot de surprises. Les dirigeants marseillais scrutent désormais le championnat belge. Grégory Lorenzi est à l’œuvre pour faire venir le milieu prometteur Tibe De Vlieger.

Mercato OM : Grégory Lorenzi fonce sur Tibe De Vlieger

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L’Olympique de Marseille poursuit son mercato sous pression. Le club phocéen est contraint de purger sa masse salariale avant de pouvoir recruter, C’est dans ce sens que Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang ont fait leurs valises. Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Hojbjerg sont aussi susceptible de quitter le navire OM cet été.

Le directeur sportif Grégory Lorenzi le sait très bien. C’est pourquoi il travaille sur des pistes moins coûteuses en vue de compenser ces gros départs au milieu. Et l’une des pistes étudiées en interne mène à un jeune talent évoluant en Belgique. TransferFeed l’assure, la direction de l’OM piste Tibe De Vlieger.

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Le milieu de terrain de 20 ans évolue à La Gantoise. Son profil prometteur et abordable a attiré l’attention de Grégory Lorenzi et son équipe. Même si Tibe De Vlieger n’a été titularisé qu’à 8 reprises en Championnat la saison passée. L’OM n’est pas seul sur ce coup.

Une rude concurrence se met en place autour du dossier

Le média assure que Burnley, Benfica et Bologne suivent également de près l’international espoir belge. Les dirigeants gantois savent ainsi qu’ils détiennent une pépite convoitée. Et ils n’ont pas vraiment l’intention de céder Tibe De Vlieger dont le contrat expire en juin 2030.

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L’Olympique de Marseille et les autres courtisans sont donc prévenus. Même si le prix du jeune joueur est estimé à 3 millions d’euros sur Transfermarkt, La Gantoise réclamera une somme bien plus élevée avant de dissuader les prétendants.