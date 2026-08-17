Mercato : Fauché, l’OM dégote quand même une belle affaire

‎L’OM doit composer avec des finances contraintes, mais cette situation n’empêche pas le club phocéen de chercher des solutions intelligentes sur le mercato. Une piste particulièrement séduisante pourrait permettre à Marseille de renforcer son secteur offensif sans sortir le chéquier de manière déraisonnable.

‎‎Mercato OM : marseille ressort une vieille piste du placard

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‎‎L’OM aurait coché le nom d’Adam Ounas pour renforcer son animation offensive. Selon Sport, le profil de l’international algérien plaît à la direction marseillaise, notamment parce que le joueur de 29 ans présente l’avantage d’être disponible sans indemnité de transfert. Une donnée forcément intéressante pour un club qui doit surveiller chaque euro.

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‎‎L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux et du LOSC connaît parfaitement la Ligue 1. Gaucher, technique et capable de provoquer dans les petits espaces, Ounas pourrait apporter une dose de créativité supplémentaire. Sur le papier, l’idée a donc de quoi séduire. Dans un mercato où chaque dépense est scrutée à la loupe, les bonnes affaires ont soudain beaucoup plus de valeur.

‎‎Quand les finances imposent de changer de stratégie

‎‎Marseille se retrouve obligé de faire preuve d’imagination. La situation économique du club limite sa marge de manœuvre et rend particulièrement intéressantes les opportunités impliquant des joueurs libres. Le dossier Ounas entre précisément dans cette catégorie.

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‎‎Le joueur possède toutefois quelques zones d’ombre. Son parcours récent a été marqué par des périodes compliquées sur le plan physique et un temps de jeu irrégulier. Ses statistiques de 2026 témoignent d’ailleurs d’une utilisation parfois limitée avec Al-Shamal.

‎‎Une carte offensive qui pourrait rebattre les cartes

‎‎Si l’opération se concrétise, Ounas pourrait offrir à l’OM une solution différente dans les trente derniers mètres. Sa capacité à éliminer son adversaire et à accélérer le jeu serait particulièrement intéressante pour une équipe qui cherche davantage de variété dans son animation offensive.

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‎‎Mais Marseille devra éviter de transformer une opportunité financière en mauvaise surprise sportive. L’âge du joueur, son état physique et sa capacité à retrouver une vraie régularité seront scrutés. L’économie réalisée au départ ne doit pas être mangée par les blessures ensuite. Le football adore ce genre de petit piège.

‎‎Une bonne pioche, mais pas les yeux fermés

‎‎Sur le principe, la piste Adam Ounas mérite d’être étudiée. L’Algérien possède l’expérience du championnat français et un bagage technique qui pourrait rendre de précieux services à l’OM. Son parcours comprend notamment Bordeaux, Naples, Nice et Lille, avant son passage au Qatar.

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‎‎L’affaire serait donc séduisante si Marseille parvient à sécuriser le dossier dans des conditions raisonnables. Sport avance cette possibilité, mais rien ne permet encore d’affirmer que le club phocéen passera concrètement à l’action. Une chose est certaine : avec des finances serrées, Marseille n’a plus forcément besoin de recruter cher. Il doit surtout recruter juste.