Mercato FC Nantes : Kita dégote un goleador en Belgique  

Le FC Nantes continue d’animer son mercato. Les Kita auraient désormais jeté leur dévolu sur un buteur nigérian évoluant en Belgique.

Mercato : Le FC Nantes vise un buteur en Belgique

La suite après cette publicité

Les Canaris s’activent pour renforcer leur attaque. En quête d’efficacité offensive pour la saison à venir, les dirigeants du FC Nantes coche le nom de plusieurs cracks moins coûteux. Une nouvelle gâchette offensive est trouvée en Belgique.

D’après les informations du compte X Radio L1, le FCN suit de très près Chukwubuikem Ikwuemesi. C’est un attaquant nigérian de 24 ans. Il évolue actuellement à l’OH Louvain (Belgique) et est engagé jusqu’en juin 2027. Les Kita veulent offrir à leur entraîneur Michel Der Zakarian des options tactiques plus variées et percutantes devant le but.

À voir

Mercato : Avant Godts, le PSG annonce une signature majeure

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Après Abline, Kita attend le jackpot pour ce crack

Mais attention, les pensionnaires de la Beaujoire vont livrer de bataille avant réussir ce coup. La concurrence s’annonce rude. Le club anglais de Derby County convoite lui aussi le joueur, ce qui pourrait compliquer les négociations. Pour doubler les Britanniques, la direction nantaise devra vite agir et convaincre le Nigérian avec un projet XXL.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Négociations en cours pour le transfert de ce milieu

Mercato FC Nantes : Une offre inattendue tombe pour cet indésirable

À voir

Mercato OM : Accord imminent, un taulier file au Qatar !

Auteur de 4 buts en 25 matchs la saison dernière avec Louvain, Ikwuemesi affiche des statistiques encore modestes. Mais son volume physique et sa marge de progression séduisent les recruteurs. Le FC Nantes poursuit ses prospections avant le coup d’envoi du championnat. Les prochains jours diront si les contacts se concrétisent.