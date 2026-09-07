Mercato RC Lens : Jean-Louis Leca rattrapé par l’hécatombe

Le RC Lens pourrait finalement revenir sur le marché des transferts en septembre, après l’accumulation des blessures qui touche l’effectif de Dino Toppmöller. Jean-Louis Leca, initialement opposé à l’idée de recruter un joker, pourrait désormais rouvrir ce dossier alors que les Sang et Or entament une période particulièrement chargée.

Mercato RC Lens : Les blessures fragilisent l’effectif lensois

La suite après cette publicité

Le RC Lens traverse une période compliquée avant même d’aborder sa première rencontre de Ligue des Champions. Après deux défaites consécutives en Ligue 1 contre Strasbourg puis Lorient, les Sang et Or doivent désormais composer avec une infirmerie qui ne cesse de se remplir.

Maik Nawrocki est forfait pour une longue durée en raison d’une rupture des ligaments croisés. Matthieu Udol a également été touché lors de la défaite contre Lorient, une grosse béquille qui devrait le priver du déplacement à Prague. Yacine Titraoui a, lui, été victime d’une blessure aux ischio-jambiers et doit encore connaître la durée exacte de son indisponibilité. À ces absences s’ajoute la suspension de Souleymane Sagnan, expulsé en fin de rencontre face aux Merlus. Pour Dino Toppmöller, les solutions commencent donc à se réduire dans plusieurs secteurs.

Jean-Louis Leca pourrait revoir sa position

Cette accumulation de forfaits pourrait finalement modifier la stratégie du directeur sportif lensois. Jean-Louis Leca ne souhaitait pas entendre parler d’un retour sur le marché après la fermeture du mercato, mais la situation actuelle pourrait l’amener à reconsidérer cette position.

AllezLens indique ainsi que le dirigeant pourrait rouvrir le dossier du joker médical. Le média nordiste estime que l’effectif décimé à l’approche d’un calendrier particulièrement dense pourrait pousser le RC Lens à rechercher une solution supplémentaire. Le club artésien dispose encore de deux possibilités pour renforcer son groupe : recruter un joueur libre ou se tourner vers un joueur évoluant en France dans le cadre du statut de joker.

Un renfort avant un calendrier chargé ?

La question devient d’autant plus importante que le RC Lens s’apprête à découvrir la Ligue des Champions. Les Sang et Or se déplacent au Slavia Prague ce jeudi pour leur première rencontre européenne, avant de poursuivre leur calendrier en championnat.

À voir

Stade Rennais vs OM : Franck Haise prépare le piège parfait

Dino Toppmöller doit également faire le point sur l’état de son groupe avant cette échéance. Le retour de Jean-Clair Todibo est notamment attendu pour apporter davantage de stabilité à une défense déjà fortement diminuée.