Mercato OL : Paulo Fonseca vers une prolongation dès Noël

Paulo Fonseca arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’Olympique Lyonnais. Sa direction souhaite continuer avec lui. Le directeur général Michael Gerlinger n’exclut pas l’idée d’étendre son contrat dès les fêtes de Noël.

Mercato : L’OL veut poursuivre avec Paulo Fonseca

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Paulo Fonseca réalise un travail convaincant sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Le technicien portugais, arrivé des conditions économiques difficiles, a su relancé l’équipe des Gones. Ceux-ci ont décroché une belle 4e place en Ligue 1 la saison passée. Même s’ils sont reversé en Ligue Europa suite à leur élimination face à Fenerbahçe en barrage de Ligue des champions.

L’avenir de Paulo Fonseca n’est cependant pas encore réglé. Son contrat avec l’OL s’achève en juin 2027. Si rien n’est fait, l’homme de 53 ans quittera gratuitement Lyon au terme de l’exercice en cours. Un risque que la direction rhodanienne refuse de prendre. Matthieu Louis-Jean a clairement affiché la volonté du club en conférence de presse.

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« L’objectif est de continuer avec lui. On va s’asseoir autour d’une table. Paulo est très expérimenté, il connaît sa valeur et on connaît la sienne », a déclaré le directeur sportif de l’OL. Ce sentiment est partagé par le directeur général Michael Gerlinger. Ce dernier a abordé le sujet sur un ton ironique, évoquant la possibilité d’avancer sur ce dossier dès les fêtes de fin d’année.

Des discussions possibles dès les fêtes de fin d’année 2026

« On sait ce qu’on a avec Paulo Fonseca. Donc, cette discussion va venir. Peut-être avant Noël. On a prévu tous les deux de le fêter avec la communauté brésilienne à Lyon. On va peut-être échanger des cadeaux brésiliens avant. On va parler de ça », a-t-il lancé. Michael Gerlinger a aussi été interrogé sur les potentielles exigences salariales de son entraîneur. Le dirigeant de l’OL a préféré botter en touche avec humour.

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« Il se plaît beaucoup à Lyon. Peut-être qu’il va nous demander juste 1 000 € par mois ». Quoi qu’il en soit, l’Olympique Lyonnais n’est pas pressé. Les discussions avec son entraîneur Paulo Fonseca dépendront en grande partie des résultats sportifs et de la qualification ou non en Ligue des champions. Lyon est actuelle 2e du championnat après trois journées.