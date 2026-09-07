LOSC : Pluie de bonne nouvelle avant le Real Betis

Le LOSC pourra compter sur un groupe presque au complet pour lancer sa campagne européenne. Le coach lillois Davide Ancelotti sera privé d’un seul joueur.

LOSC : Un groupe quasi complet pour affronter le Real Betis

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Les Dogues lancent leur campagne européenne ce mardi soir. Au stade Pierre-Mauroy, le LOSC défie le Real Betis avec un effectif presque au complet. Portés par un début de saison prometteur en Ligue 1, les hommes de Davide Ancelotti s’attaquent à un gros morceau : des Espagnols en confiance après leur exploit réussi contre le Real Madrid.

Le staff lillois aborde cette première journée de la phase de ligue dans d’excellentes conditions. Le groupe déplore un seul absent : Hamza Igamane. Toujours à l’infirmerie, l’attaquant poursuit sa rééducation en raison d’une blessure au genou.

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Son indisponibilité se prolonge. Les soignants accompagnent le joueur dans son programme de reprise, mais son retour sur les terrains avec Lille reste attendu pour le mois de décembre. Le forfait de Hamza Igamane est donc le seul à déplorer dans les rangs lillois. L’attaquant doit encore patienter avant de retrouver la compétition.

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Hormis ce forfait, l’effectif répond présent. Davide Ancelotti alignera donc son équipe type pour réussir cette grande première européenne à domicile. Le choc s’annonce chaud entre les deux équipes. Les Dogues et les Espagnols sont en pleine forme en ce début de saison.