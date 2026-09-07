Mercato OM : Et si Marseille tentait Anthony Martial ?

Libre de tout contrat, Anthony Martial reste une piste séduisante sur le marché. L’attaquant a déjà reçu deux offres de Ligue 1. L’Olympique de Marseille pourrait en profiter.

Mercato OM : Anthony Martial a reçu deux offres de Ligue 1

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L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato plus ou moins inédit. Onze joueurs ont quitté le club, tandis qu’aucune recrue n’a été signée. Ce constat pourrait changer, car plusieurs grands joueurs sont encore libre tout engagement. C’est le cas d’Anthony Martial, sans club depuis la résiliation de son bail avec les Rayados au Mexique.

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Son profil polyvalent, combiné à sa situation contractuelle, attise la convoitise de clubs aux finances sous haute surveillance. Foot Mercato assure d’ailleurs que l’international français a récemment reçu deux propositions émanant de la Ligue 1. L’une provenant d’une écurie du haut de tableau et l’autre impliquée dans la lutte pour le maintien. Il ne s’agit ni de l’OGC Nice et ni du RC Lens.

Une ancien cible de l’Olympique de Marseille

Quelle est alors l’identité de ces clubs intéressés par Anthony Martial ? Le nom de l’OM revient avec insistance parmi les destinations susceptibles d’accueillir l’attaquant de 30 ans. Ce dernier est une cible de longue date des dirigeants phocéens. Le club tente aussi d’insuffler un second souffle à son effectif sans pour autant déséquilibrer ses comptes épinglés par la DNCG.

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L’hypothèse d’une offensive de l’OM pour l’ancien Monégasque n’est pas à exclure. Même si aucun accord concret n’a pour l’instant vu le jour entre les différentes parties. Pour le moment, le natif de Massy prend le temps de peaufiner sa condition physique en marge des terrains, en attendant patiemment le projet idéal pour relancer sa carrière.