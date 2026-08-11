Mercato ASSE : Le successeur de Stassin repéré en Suisse

Les départs sont certes à l’arrêt à l’ASSE, mais le club cherche encore deux nouveaux joueurs pour renforcer des postes moins fournis.

Mercato : L’ASSE a besoin d’un arrière latéral gauche

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L’ASSE a officialisé la signature de Tamar Svetlin, sa septième recrue estivale, lundi. Cependant, le mercato stéphanois se poursuit. Deux arrivées sont espérées avant la fermeture du marché des transferts, le 1er septembre 2026.

Ian Cathro a besoin de renfort au poste d’arrière latéral gauche. Rentré de la Coupe du monde en juillet dernier, Ben Old s’est blessé à la cheville pendant le match amical de préparation estivale contre le FC Lausanne-Sport. Il ne sera pas disponible avant septembre.

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Quant à Ebenezer Annan, il n’a pas retenu l’attention de Ian Cathro, le nouvel entraîneur. Idem pour le jeune Lassana Traoré (19 ans). Le défenseur ghanéen est d’ailleurs sur le départ.

L’AS Saint-Etienne attend donc un renfort au poste de Ben Old. Lors de la 1re journée de Ligue 2, face au FC Sochaux, c’est Kevin Pedro qui a été repositionné comme arrière latéral gauche, mais juste pour dépanner.

Stassin et N’Guessan en instance de transfert, un avant-centre visé en Suisse

En attaque, Lucas Stassin et Djylian N’Guessan sont en instance de transfert. Le premier ne veut pas jouer en Ligue 2 depuis la saison dernière, tandis que le deuxième refuse de prolonger son contrat expirant en juin 2027.

Par anticipation au départ des deux avant-centres, l’ASSE cherche un renfort à leur poste. Selon les informations de Peuple-Vert, elle aurait des vues sur un attaquant de pointe en Suisse. Il figure sur une short-list des recruteurs de Kilmer Sports Ventures pour le poste de numéro 9.

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Pour l’instant, Ian Cathro doit composer avec Josuha Duffus, le seul avant-centre de formation dont il dispose dans son groupe, en dehors du jeune Marten-Chris Paalberg (17 ans).